شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤخر موعد تسليم Cybertruck للربع الثالث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير theverge أن تسلا عندما عقدت حفلها الافتتاحى لمصنع Giga Texas العام الماضى، قال Elon Musk إنها ستبدأ أخيرًا في بيع Cybertruck فى عام 2023.

ولكن الان يمكننا تضييق توقيت إطلاقها إلى أبعد من ذلك بعد أن أخبر Musk مستثمري Tesla خلال مكالمة الأرباح الأخيرة أن صانع السيارات سيعقد حدثًا لتسليم Cybertruck في الربع الثالث من العام، وستبدأ Tesla في تصنيع السيارة هذا الصيف ، لكن الإنتاج الحجمي لن يبدأ حتى عام 2024 كما قالت الشركة سابقًا.

وبحسب ما ورد أخبر ماسك المستثمرين أثناء المكالمة أن الأمر "يستغرق وقتًا لبدء خط التصنيع ، وهذا حقًا منتج جذري للغاية".

وأضاف: "إنها ليست بالطريقة التي تصنع بها السيارات الأخرى". نسخة الإنتاج التي عرضتها Cybertruck Tesla على خشبة المسرح العام الماضي لا تحتوى على مقابض أبواب ويمكن أن تخبر تلقائيًا ما إذا كان مالكها في مكان قريب أم لا ويجب أن تفتح أبوابها.

ولا يزال مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ كما تصوره صانع السيارات في البداية ، وهو أغلى من الفولاذ المستخدم عادةً في الصناعة كما تلاحظ The Verge تتطلب السيارة الكهربائية تقنيات لحام خاصة ومكوناتها الأصغر مصنوعة حسب الطلب.

ولقد تأخرت شاحنة Cybertruck عدة مرات منذ الإعلان عنها لأول مرة في عام 2019، وكان تاريخ الإطلاق الأولي الأصلي والمتفائل للغاية لـ Tesla هو عام 2021 ، ولكن تم تأجيلها إلى عام 2022 ثم إلى عام 2023، وكان من المفترض في الأصل أن تبدأ أسعار السيارة من 39،900 دولارًا أمريكيًا تكوين محرك واحد يصل إلى 70000 دولار أمريكي لثلاثة محركات.

وحذرت تسلا فى وقت سابق من هذا العام من أن مواصفاتها النهائية وأسعارها لم يتم تحديدها بعد ويمكن أن تستند إلى عدة عوامل ، مثل نقص سلسلة التوريد والاقتصاد.