شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتعامل شركات التكنولوجيا مع إجازة رعاية الطفل لدى موظفيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل موظفو شركات التكنولوجيا على مزايا متعددة خاصة بشأن الإجازات مع إقبالهم على خطوة الإنجاب، حيث تتضمن بعض سياسات الإجازة المدفوعة الأجر الجيدة للأمهات والآباء من أجل رعاية الطفل، وهنا نرصد هذه السياسة في عدد من الشركات وفقا لما ذكره موقع "Forbes".





Netflix يمكن للآباء والأمهات الجدد أن يأخذوا وقتًا مدفوعًا غير محدود خلال السنة الأولى من حياة أطفالهم، فليس هناك مكان أفضل من Netflix لتكون فيه والدًا جديدًا، حيث تقدم إجازة أمومة وأبوة مدفوعة لمدة عام كامل.





Adobe خصصت الشركة مدة إجازة رعاية طفل تصل إلى 26 أسبوعًا إجازة مدفوعة الأجر، وهي بالتأكيد واحدة من أفضل مجموعة إجازات الآباء الجدد بعد Netflix.





يمكن خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل، أن يحصل الوالدان على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 24 أسبوعًا كاملة على فترات أو بشكل مستمر.

Facebook تتميز شركة فيس بوك بأنها تعطى إجازة الأمومة والأبوة لمدة 4 أشهر. Facebook تتميز شركة فيس بوك بأنها تعطى إجازة الأمومة والأبوة لمدة 4 أشهر.



أمازون يحصل الآباء والأمهات الجدد فى أمازون على إجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 20 أسبوعًا.

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