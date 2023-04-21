من بينهم رونالدو وعمرو دياب ومحمد رمضان.. تويتر تلغي علامة التوثيق الزرقاء لآلاف الحسابات حول العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

فقد العديد من المشاهير حول العالم علامة التوثيق الزرقاء التي تؤكد التحقق من ‏حساباتهم على منصة تويتر، وذلك ضمن حملة تقوم بها ‏الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك .

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن "تويتر" قامت بسحب علامتي "وسائل إعلام تابعة للدولة" و"وسائل إعلام ممولة من الحكومة" من حسابات مؤسسات إعلامية حول العالم.

ووفقا لتقييم أجرته الوكالة، اليوم الجمعة، للكثير من الصفحات البارزة على المنصة، فقد تبين أنّ وسائل إعلام رئيسية كثيرة من الدول الغربية وروسيا والصين وبلدان أخرى، فقدت هذه العلامات التي كانت مرفقة بحساباتها.

يأتي هذا غداة تجريد المنصة مشاهير عالميين من مختلف المجالات، بينهم البابا فرنسيس ودونالد ترامب وبيونسيه، من علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحساباتهم على تويتر، بعدما نفذّت المنصة المملوكة لإيلون ماسك تهديدها بسحب هذه العلامة الشهيرة من أي شخص لا يدفع مقابل التوثيق.

والخميس، بدأ شكل المنصة الاجتماعية بالتغيّر سريعاً مع سحب العلامات الزرقاء التي كانت تُمنح منذ سنوات بمجرد التحقق من هوية المستخدم، وفق شروط معينة بينها شهرة صاحب الحساب.

وبذلك اختفت العلامة الزرقاء من حسابات شخصيات مثل جاستن بيبر وكريستيانو رونالدو وبيل جيتس وليدي جاجا، وكذلك من حسابات الكثير من الصحفيين والأساتذة الجامعيين والناشطين، بمن فيهم حتى جاك دورسي، مؤسس تويتر.

وعلى الجانب السياسي، تم سحب علامة التوثيق الزرقاء من حسابات الكثير من المسؤولين، لكن بعضهم حصل على علامة التوثيق الرمادية المخصصة للحسابات الحكومية أو بعض المنظمات. وهذه حالة كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وتقول وسائل إعلامية إن من أشهر الفنانين الذين تم حذف "العلامة الزرقاء" التي تفيد بتوثيق حساباتهم على "تويتر" عمرو دياب وياسمين صبري ومحمد رمضان وجومانا مراد ومصطفى شعبان ومحمد عادل إمام وجورج وسوف ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وأشرف زكي.

وباتت العلامة الزرقاء تشير حاليا إلى المستخدمين الذين يدفعون 8 دولارات/شهرياً للحصول على هذه الشارة ومزايا أخرى (زيادة الرؤية للحسابات، وامتيازات تقنية، وإعلانات أقل)، مثل دونالد ترامب جونيور أو دالاي لاما.