شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إزالة تويتر علامات التحقق الزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شبكة تويتر الاجتماعية فى إزالة العلامات الزرقاء الأصلية المجانية من ملفات تعريف المستخدمين، حيث كانت الشركة قد حددت 8 دولارات شهريًا مقابل توثيق الحساب عبر خدمة Blue، ويمكن للشركات الحصول على علامة اختيار ذهبية بدون اشتراك بينما تحصل حسابات المؤسسات الحكومية ومتعددة الأطراف على علامة اختيار رمادية، حسبما نقل موقع Engadget.

وقدمت الشركة التحقق في عام 2009 لتقليل احتمالية انتحال الهوية، وركزت على الأشخاص الراسخين (على الرغم من أنهم ليسوا بالضرورة مشهورين) في مجالات مثل السياسة والترفيه والإعلام، وعندما اشترى Elon Musk تويتر في عام 2022، ادعى أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الحسابات التي تم التحقق منها "فاسدة" وأنه كان من الضروري التخلي عن النظام القديم، ووصف الأزرق بأنه وسيلة لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلامات المرجعية.

واضطر Twitter إلى إيقاف Blue مؤقتًا وإعادة تشغيله بعد أن أساء المتصيدون استخدام الميزة لانتحال شخصيات بارزة بما في ذلك Musk، وبدأت الشركة عملية مراجعة ومنعت الاشتراكات من الحسابات التي كانت موجودة منذ أقل من 90 يومًا.

وأعادت علامات التحديد الذهبية والرمادية بعض تدابير مكافحة انتحال الهوية ، لكن العديد من المشاهير والصحفيين والشخصيات المماثلة لم يعد لديهم تلك الحماية.

وواجه Twitter مشاكل أخرى مع تسميات المستخدم أيضًا، وتركت العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى بما في ذلك NPR وPBS موقع Twitter بسبب اعتراضات على تصنيف الموقع الاجتماعي "وسائل الإعلام الممولة من الحكومة". وتقول هذه المنافذ إن التسمية تشير كذباً إلى تأثير الحكومة على محتواها عندما تحافظ على استقلالية تحريرية صارمة، ويؤكد موت علامات الاختيار القديمة على هذا الصراع ويشعر النقاد بالقلق من أن تويتر يقوض الثقة في سعيه لكسب المزيد من الإيرادات من الاشتراكات.