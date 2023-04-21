شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أمازون تضع خطة جديدة لتحديد المنتجات المزيفة وتتبعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد صناعة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ازدهارًا، ومن أجل جعل التسوق عبر الإنترنت أكثر أمانًا ، أعلنت أمازون عن تبادل مكافحة التزوير (ACX)، وهو تعاون صناعي مصمم لجعل من الصعب على المزورين التنقل بين المتاجر المختلفة لمحاولة بيع سلعهم المزيفة، حيث ستساعد هذه المبادرة متاجر البيع بالتجزئة على تصنيف وتتبع المنتجات المزيفة في السوق.

كيف ستساعد Amazon ACX المستخدمين

حيث يتم إطلاق ACX ، شراكة القطاع الخاص من أجل تسوق أكثر أمانًا عبر الإنترنت ، في الولايات المتحدة، وفي هذه الشراكة ، ستشارك العديد من شركات القطاع الخاص بانتظام المعلومات حول المزيفين المؤكدين ، مما يساعد على ضمان عدم قدرتهم على البدء في البيع في أي مكان آخر.

وقالت أمازون "من خلال مشاركة المعلومات حول هؤلاء المزيفين ، يمكن للمشاركين في ACX تحديد الجناة وإيقافهم بسرعة أكبر مما لو كانوا سيفعلون في غياب مشاركة البيانات التعاونية هذه. وفقًا لمعايير الصناعة وأفضل الممارسات ، يوفر طرف ثالث مستقل وصولاً مجهول الهوية للمشاركين لمشاركة المعلومات وتلقيها ".

ومن المتوقع أن يضمن ذلك وصول منتجات مقلدة أقل / أو عدم وصول المنتجات المقلدة إلى العملاء، وستساعد مشاركة المعلومات المنتظمة في ACX المشاركين على استخدام المعلومات ليس فقط لمعالجة التزييف ولكن أيضًا لتحسين أنظمة تقييم المخاطر الفردية الخاصة بهم ، وإجراء إحالات أكثر قوة إلى جهات إنفاذ القانون حتى يمكن محاسبة الجهات الفاعلة السيئة، وزعمت أمازون أنه من خلال ACX ، اكتشفت بالفعل مئات الحسابات المطابقة حيث حاول نفس المزور إنشاء حسابات بيع على أمازون ومشغل متجر آخر على الأقل.

وقال دارميش ميهتا ، نائب رئيس بيع خدمات الشركاء في أمازون: "نريد أن يثق عملاؤنا في تجربة التسوق الخاصة بهم وأن تعرف العلامات التجارية أنها محمية من المنتجات المقلدة"، وسيتخذ كل مشارك قراراته المستقلة حول استخدام المعلومات الموجودة في ACX وكيفية استخدامها.

"كما أوضحنا في مخططنا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لوقف المزيفين ، نعتقد أنه من الأهمية بمكان مشاركة المعلومات حول المزيفين المؤكدين لمساعدة الصناعة بأكملها على إيقاف هؤلاء المجرمين في وقت سابق.

من خلال قيادة الطريق في إنشاء حل على مستوى الصناعة لمشاركة المعلومات حول المزيفين المعروفين ، نحن متحمسون للمساعدة في تحسين القدرة الجماعية للصناعة على مكافحة جرائم التزييف ، وتوفير راحة البال للمستهلكين وأصحاب الحقوق ".

كما دعت أمازون تجار التجزئة الآخرين ومقدمي خدمات السوق للانضمام إلى ACX. قادت الشركة مبادرة مكافحة التقليد في عام 2021.