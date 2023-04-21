شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى أونلاين فى العيد.. 3 نصائح للحفاظ على بياناتك من السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت عمليات الاختراق وسرقة البيانات الشخصية والمالية تتزايد بشكل مستمر، ومع الاحتفال بعيد الفطر المبارك قد يفكر أي شخص في شراء شيء ما عبر الإنترنت، لذا من المهم الحفاظ على أمان بياناتك عند التسوق عبر الإنترنت، وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح لحماية أمانك الرقمي كما يلى:

تحقق من أمان الموقع الذى تستخدمه

غالبًا ما ينشئ الهاكرز مواقع مشابهة للمواقع الأصلية لسرقة بياناتك، لذلك يجب التحقق من أمان الموقع الإلكتروني الذي تتسوق من خلاله أولًا، ويمكن ذلك بالنظر إلى شريط العنوان في المتصفح، يجب أن يحتوي على "https" وليس "http" في بداية عنوان URL، مع رمز قفل صغير بجانبه.

آراء العملاء الآخرين

تعد تقييمات العملاء الأخرين من النقاط المهمة التى يجب ملاحظتها، حيث أنه من الأفضل استخدام موقع مراجعة مستقل ومعروف للحصول على تقييمات حقيقية، وهناك الكثير من المواقع التى تقدم مراجعات وتقييمات لاشخاص قاموا باستخدام متاجر عبر الإنترنت

كلمة مرور قوية

عند عمل حساب في موقع تسوق الكتروني، يجب إنشاء كلمة مرور قوية ومعقدة، وتمكين المصادقة الثنائية إذا كان الموقع يقدم مثل هذه الميزة، ورغم من عدم وجود كلمة مرور تضمن عدم التعرض للاختراق مطلقًا، فإن زيادة تعقيد كلمات المرور يمنع المتسللين من اختراقها بسهولة.