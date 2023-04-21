شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تطلق قريبًا سماعات Beats Studio Buds Plus.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لـ MySmartPrice عن أن أبل تعمل لى تطوير زوج جديد من سماعات الأذن، حيث ظهرت سماعات أذن لاسلكية جديدة للتو على موقع ترخيص IMDA السنغافوري، ووفقًا للترخيص، كل سماعة لها رقم طراز خاص بها، حيث يكون A2872 هو رقم الطراز لسماعة الأذن اليسرى وA2871 هو رقم الطراز لسماعة الأذن اليمنى، لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن سماعات الأذن نفسها حصلت مؤخرًا على شهادة FCC الخاصة بها، ما يشير إلى أن إطلاقها قد يكون قريبًا جدًا.

ومع ذلك على الرغم من أن سماعات الأذن الخاصة بها تتلقى شهادات واحدة تلو الأخرى، إلا أن أبل لم تقل كلمة واحدة عنها، فهل يمكن أن يكونا زوجًا جديدًا من AirPods، أم أن هناك بالفعل سماعات أذن Beats جديدة؟، ووفقًا للشائعات، فإن سماعات الأذن الغامضة هذه من أبل هي بالضبط سماعات Beats Studio Buds Plus القادمة.

ووفقًا للرمز الموجود في iOS 16.4، ستدعم Beats Studio Buds Plus التبديل التلقائي للجهاز، مرحبًا، Siri، "ومشاركة الصوت، ومع ذلك، تدعي مصادر 9to5Mac أن سماعات Beats الجديدة ربما لن تأتي مع شريحة أبل H2 المجلس، على الرغم من دعم هذه الوظائف.

ومن المرجح أيضًا أن يكون لدى Beats Studio Buds Plus إلغاء نشط للضوضاء وتركيز قوي على الصوت الجهير. بالنسبة لتصميمها، تدعي مطحنة الشائعات أنها ستبدو تمامًا مثل سابقتها، Beats Studio Buds ، لكنها ستكون متاحة أيضًا بلون أسود جديد مع تفاصيل ذهبية.

يذكر أن أبل أصدرت سماعات Beats Studio Buds في يونيو 2021 ، ومن الممكن أن تقرر الإعلان عن Beats Studio Buds Plus في يونيو أيضًا.