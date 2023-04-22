شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة تجريبية من لعبة Street Fighter 6.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر طرح لعبة Street Fighter 6 في غضون شهر، لكن الشركة المطورة للعبة طرحت عرض توضيحي جديد على PlayStation 5 و PlayStation 4 في الوقت الحالي. إذا كنت تستخدم Xbox Series X / S أو الكمبيوتر الشخصي ، فسيكون العرض التوضيحي متاحًا في 26 أبريل.

وكجزء من العرض التوضيحي ، ستتمكن من تجربة جزء من وضع اللاعب الفردي للجولة العالمية للعبة ، وإنشاء صورة رمزية مخصصة للجولة العالمية يمكن نقلها إلى اللعبة الكاملة عند الإطلاق.

وقد كشف العرض التوضيحي للعبة والذى يحمل اسم Street Fighter 6 Showcase عن العديد من التفاصيل بما في ذلك:

وستكون هناك أربع شخصيات مضافة في السنة الأولى للعبة، وسيحتوي وضع جولة حول العالم على بعض عناصر تقمص الأدوار، بما في ذلك نقاط المهارة وشجرة المهارات، وستتمكن من اصطحاب صورتك الرمزية في جولة حول العالم إلى "Avatar Battles" على الإنترنت، وهناك ميزات جديدة لإمكانية الوصول ، بما في ذلك نظام التحكم الذي سيهاجم تلقائيًا عند الضغط على زر.

كما يمكن للشخصيات إظهار البلى على مدار القتال بفضل ميزة Battle Damage الجديدة.