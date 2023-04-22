شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية التحقق مما إذا كانت بياناتك معروضة للبيع على الويب المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم بيع ما يصل إلى 25 مليار رقم هاتف وعناوين بريد إلكتروني وتفاصيل بطاقات الائتمان وتفاصيل تسجيل الدخول على شبكة الويب المظلم العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن فريق Digital Shadows Photon Research، حيث يمكن للمجرمين شراء البضائع باستخدام حسابك المصرفي، وحتى ارتكاب جرائم باسمك.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بينما لا يمكنك إزالة معلوماتك من الويب المظلم، يمكنك معرفة ما إذا كانت موجودة في السوق السوداء، حيث يوصي خبراء الأمن السيبراني باستخدام الماسحات الضوئية ومواقع الويب التي تبحث في الويب المظلم نيابة عنك.

يمكن للمستخدمين الانتقال إلى مواقع الويب مثل ID Security و Have I Been Pwned والتي ستستخدم عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك لمعرفة ما إذا كنت على شبكة الإنترنت المظلمة.

يُظهر مديرو كلمات المرور مثل LastPass و Keychain من Apple ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك قد تم اختراقها أو الإفراط في استخدامها عن طريق البحث في السوق السوداء وتنبيه المستخدمين بعدد مرات ظهور كلمات المرور الخاصة بهم.

وتعد الشبكة المظلمة هي واحدة من ثلاث طبقات للإنترنت، وعلى عكس شبكة الويب العالمية، لا يمكن الوصول إلى الويب المظلم من خلال محركات البحث.

يحتاج المستخدمون إلى متصفح مجهول يسمى Tor، وهو اختصار لـ The Onion Router، وهو عبارة عن مصفوفة من مواقع الويب المشفرة التي تتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت اليومي دون الكشف عن هويتهم بالكامل.

يستخدم الويب المظلم طبقات عديدة من الأمان والتشفير لجعل المستخدمين مجهولين عبر الإنترنت، مما يفتح المستخدمين لأرض خارجة عن القانون حيث يمكن الوصول بسهولة إلى المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والاتجار بالبشر والقتلة للتأجير وغيرها من السلع غير القانونية، وهو المكان المناسب لشراء وبيع المعلومات الشخصية للأشخاص.

يعد HaveIBeenPwned بمثابة طريقة للتحقق مما إذا كان قد تم جمع معلوماتك أثناء الاختراق، حيث يغطي هذا الموقع أكثر من 11 مليار سجل مسروق.

قال سكوت شاكلفورد ، مدير برنامج الأمن السيبراني بجامعة إنديانا ، لشبكة CBS: "فقط ادخل عنوان بريدك الإلكتروني وسيظهر عدد المرات التي ظهر فيها حساب البريد الإلكتروني في الخروقات وعدد مرات ظهوره، على سبيل المثال، على شبكة الإنترنت المظلمة."

هناك أيضًا خيار الدفع مقابل شاشة ويب مظلمة، والتي تقوم باستمرار بمسح الويب المظلم بحثًا عن بياناتك، مثل Aura و LifeLock و ID Watchdog، ومعظم هذه الخدمات تتقاضى 10 دولارات شهريًا في المتوسط.

ومع ذلك، نظرًا للنشاط الإجرامي، لا تستطيع ماسحات الويب المظلمة تغطية جميع البيانات المسروقة عبر شبكة الويب المظلمة بالكامل، وذلك لأن معظم البيانات المسروقة يتم تداولها بشكل خاص.

يراقب مديرو كلمات المرور أيضًا الطبقة المظلمة من الإنترنت ويرسلون تنبيهات للمستخدمين إذا تم اختراق بيانات اعتمادهم.

وتعمل سلسلة مفاتيح Apple على تشفير أسماء الحسابات وكلمات المرور الخاصة بجهاز Mac والتطبيقات والخوادم ومواقع الويب والمعلومات السرية، مثل أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام PIN الخاصة بالحساب المصرفي.

كما أنه عند الوصول إلى موقع ويب أو حساب بريد إلكتروني أو خادم شبكة أو عنصر آخر محمي بكلمة مرور، يمكنك حفظ كلمة المرور في سلسلة المفاتيح الخاصة بك حتى لا تضطر إلى تذكر كلمة المرور أو إدخالها في كل مرة، ويحظر رؤيتها من خلال المتسللين على الإنترنت ولكنه يخطرك إذا تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك.