شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسي يصف تجربته فى الفضاء المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتيلين عن بعض جوانب تجربته التي خرج فيها بمهمة إلى الفضاء المفتوح مؤخرا، حسبما نقلت RT.

وحول الموضوع قال بيتيلين في لقاء صحفي: "لم يكن العمل في الفضاء المفتوح أمرا سهلا، لقد قمنا بالعديد من التقنلات أثناء المهمة، العمل في الفضاء المفتوح لأكثر من 7 ساعات هو اختبار غير سهل بحد ذاته، وبالإضافة إلى ذلك كان علينا الحفاظ على المعدات المهمة التي كانت بحوزتنا، والتي منها المبرد الحراري المخصص لوحدة "ناؤوكا" التابعة للقسم الروسي في المحطة الفضائية، لقد أكملنا جميع المهمات التي كانت موكلة إلينا بنجاح".

ومن جهتها أشارت مؤسسة "روس كوسموس" في قناتها على تليغرام إلى أن روادها المتواجديدن على متن المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن يخرجوا في مهمة أخرى إلى الفضاء المفتوح قريبا، ومن المخطط له أن تنفذ العملية في 26 أبريل الجاري.

وكان رائدا الفضاء الروسيان المتواجدان على متن المحطة الفضائية الدولية، سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين قد خرجا في 19 أبريل الجاري في مهمة إلى الفضاء المفتوح استمرت 7 ساعات و55 دقيقة.

وخلال المهمة قام الرائدان بنقل مبرّد حراري من وحدة "راسفيت" إلى وحدة "ناؤوكا" التابعة للقسم الروسي في المحطة، وذلك لتخفيف الضغط الحراري على الوحدة الأخيرة أثناء إجراء التجارب العلمية فيها.