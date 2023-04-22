شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور تقنيات جديدة تحسن جودة الاتصال بالمركبات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تمكن العلماء في جامعتنا من تطوير تقنيات جديدة من شأنها تأمين اتصالات موثوقة وتحسين جودة الاتصالات ما بين المركبات الفضائية ومحطات مراقبة الفضاء الأرضية".
وأشار البيان إلى أن العلماء في الجامعة يتعاونون حاليا مع إحدى المؤسسات الروسية التي تعمل على تطوير التقنيات الراديوية المتطورة، وأثمر هذا التعاون عن إنتاج عدة نماذج من أجهزة الاتصالات الجديدة المخصصة للمركبات الفضائية، وتجري حاليا عملية اختبار هذه الأجهزة بإشراف، فلاديسلاف تسارييف، البروفيسور والأستاذ في قسم الإلكترونيات في معهد الهندسة الإلكترونية الروسي.
وحول الموضوع قال الدكتور في علوم التقنيات والإلكترونيات فى روسيا، أليكسي ميروشنيتشينكو: "التقنيات الروسية الجديدة المخصصة لأنظمة الاتصالات في المركبات الفضائية تتمتع بأبعاد صغيرة وموثوقية عالية، والمهم فيها أن عملها لا يتأثر بالإشعاعات الكونية".