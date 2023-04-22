شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس شركة لتكنولوجيا المعلومات: ChatGPT لا يمكنه هزيمة العقل البشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مؤسس شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية Infosys بأنه لا يوجد شيء بإمكانه هزيمة العقل البشري حتى وإن كانت روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT حسبما نقلت CNBC.

وتوقع تقرير لــGoldman Sachs أن يطيح الذكاء الاصطناعي ب 300 مليون وظيفة، وأشار التقرير إلى أنه كلما كان الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً كلما كان أسرع في استبدال الوظائف.

وقال نارايانا مورثي في مقابلة مع CNBC، إن ChatGPT هو إضافة رائعة لتوليد المعرفة، وللقيام بمهام محددة مثل كتابة مقال.

وأضاف: لكن دعونا نتذكر أن كل منا يمكنه الحصول على نفس الأداة -ChatGPT- فالعقل البشري هو ما يميز أحدهما عن الآخر.

وتابع مورثي: إذا كان هناك منافسة بيني وبينك، فإنك ستستخدم مخرجات ChatGPT كقاعدة أساسية لك، ثم تضيف تمايزك وذكائك وتعديلاتك.

وواصل رجل الأعمال الهندي: وفي تلك الحالة سيكون المعلمون أكثر انبهاراً بك، وسيحصل الكسالى على العلامة "C"، فيما يحصل الأذكياء فقط على العلامة "A"، وبالتالي فأنا لست قلقاً للغاية من ChatGPT.

وتحتدم المنافسة بين شركات التكنولجيا الكبرى لتطوير روبوتات للمحادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الطفرة التي أحدثهالى ChatGPT.

وكشف الملياردير إيلون ماسك مؤخراً أنه سيؤسس شركة للذكاء الاصطناعي معرباً عن رغبته في تطوير أداة ستعرف بـ TruthGPT" لمحاولة فهم طبيعة الكون.