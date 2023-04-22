شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار من ثروته فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر
ماسك الذي تبلغ ثروته 163.9 مليار دولار الآن، لا يزال ثاني أغنى شخص في العالم بعد برنارد أرنو الذي تصل ثروته إلى 211 مليار دولار.
ضربات متتالية
وإن كانت ضربة واحدة على الرأس موجعة، فقد تلقى إيلون ماسك 3 ضربات متتالية من شركاته الـ 3 الكبرى.
ولكن فرحة ماسك بهذا الإنجاز لم تكتمل، إذ انفجر الصاروخ بعد 4 دقائق فقط من إقلاعه.
الضربة الثالثة جاءت من العصفور الأزرق، إذا فقد العديد من مشاهير العالم علامة التوثيق الزرقاء، التى تؤكد التحقق من حساباتهم على منصة Twitter للتواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملة تقوم بها الشركة بهدف زيادة الإيرادات من خلال إتاحة المجال للاشتراك المدفوع.
ويجب على المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء على حساباتهم دفع 84 دولاراً سنويًا مقابل الاشتراك في خدمة Twitter Blue.