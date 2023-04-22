شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار من ثروته فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب أسبوع مضطرب لـ SpaceX وTesla وTwitter، خسر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، حوالي 13 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض حتى الآن هذا العام حسبما نقلت CNBC.

ماسك الذي تبلغ ثروته 163.9 مليار دولار الآن، لا يزال ثاني أغنى شخص في العالم بعد برنارد أرنو الذي تصل ثروته إلى 211 مليار دولار.

ضربات متتالية

وإن كانت ضربة واحدة على الرأس موجعة، فقد تلقى إيلون ماسك 3 ضربات متتالية من شركاته الـ 3 الكبرى.

حيث كانت الافتتاحية مع تراجع أسهم شركة Tesla للسيارات الكهربائية، إذ هوى السهم بنحو 10% عند إغلاق جلسة الخميس وذلك بعد تراجع أرباحها في الربع الأول من العام 2023 بـ 24% إلى مستويات 2.5 مليار دولار بسبب تخفيضات أسعار سياراتها مؤخراً، الأمر الذي أثار خوف استياء المستثمرين.

ولكن فرحة ماسك بهذا الإنجاز لم تكتمل، إذ انفجر الصاروخ بعد 4 دقائق فقط من إقلاعه.

الضربة الثالثة جاءت من العصفور الأزرق، إذا فقد العديد من مشاهير العالم علامة التوثيق الزرقاء، التى تؤكد التحقق من ‏حساباتهم على منصة Twitter للتواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملة تقوم بها الشركة بهدف زيادة الإيرادات من خلال إتاحة المجال للاشتراك المدفوع.

ويجب على المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء على ‏حساباتهم دفع 84 دولاراً سنويًا مقابل الاشتراك في خدمة ‏Twitter Blue‏.‏