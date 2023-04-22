شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعى للحفاظ على جمالية المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "Softlogic Rus" الروسية أنها ستبدأ العام الجاري باختبار تقنيات جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي، صممت لتساهم في الحفاظ على جمالية المدن.

وحول الموضوع قال المدير الفني للشركة، ألكسندر كولِسنيكوف: "عام 2023 سنبدأ في مدينة بطرسبورغ الروسية بالاختبارات التجارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي طورناها للحفاظ على جمالية المدن والمناطق الحضرية، وفقا لتقرير RT.

وأضاف "قمنا باختبار هذه التقنيات سابقا بالتعاون مع هيئة التفتيش الإدارية والفنية الحكومية في روسيا، وتمكنا من خلالها من تحليل البيانات التي تتعلق بجمالية المدن وتحديد أسطح الطرق غير النظيفة والكتابات على الجدران وغيرها من الانتهاكات.. ويتم اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي حاليا لتحديد المخالفات التي تتعلق بالصيانة غير السليمة للمبانى غير السكنية".

وأوضح كوليسنيكوف أن التقنيات الجديدة هي عبارة عن مجمع صغير الحجم لتوثيق الفيديوهات والصور، يمكن تثبيته في أي نوع من وسائل النقل العام والخاص، ويضم 3 كاميرات فيديو يمكن تثبيتها في قمرة المركبة، كاميرا تكون موجهة إلى الأمام، وأخرى إلى اليمين، والثالثة موجهة إلى الخلف، وتلتقط هذه الكاميرات الفيديوهات والصور وتنقلها إلى وحدة معالجة موجودة في صندوق الأمتعة في المركبة، وبعد معاينة البيانات تقوم المنظومة بإرسالها إلى مركز التحكم لتحديد المخالفات الجمالية في المدينة واتخاذ القرار بشأنها.