شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. واتساب يتيح لك حفظ بعض الرسائل المختفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب خيارًا يسمى Keep in Cha، والذي يسمح للمستخدمين بمنع اختفاء الرسائل في سلسلة الرسائل التي تختفي، حيث يمكنك الضغط لفترة طويلة على الرسالة بحيث تظل في السلسلة، ومع ذلك، سيتم إخطار الشخص الذي أرسل الرسالة، وسيقرر في النهاية ما إذا كان سيحتفظ بها في الدردشة أم لا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستختفي الرسالة في الأثير كالمعتاد عند نفاد المؤقت.

ستظهر أيقونة إشارة مرجعية بجوار الرسائل المحفوظة، حيث يمكنك الوصول إلى كل تلك التي قمت بحفظها في مجلد Kept Messages، حيث يتم تنظيمها عن طريق الدردشة، ويقول WhatsApp إنه يطرح الميزة تدريجيًا ويجب أن يتمكن الجميع من الوصول في غضون أسابيع قليلة، وفقاً لموقع engadget.

يبدو أن Keep in Chat يقوض النقطة الكاملة لاختفاء الرسائل، ومع ذلك ، اقترح WhatsApp في منشور مدونة أنه قد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى حفظ رسالة (مثل ملاحظة صوتية أو عنوان شخص ما) تتضمن تفاصيل مهمة، حيث سيكون لدى أولئك الذين أرسلوا الرسالة خيار استخدام حق النقض ضد الرسائل المحفوظة وربما حماية خصوصيتهم.