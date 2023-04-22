تكنولوجيا: Acer تطلق شاشة Predator X34 V 2K المخصصة للألعاب بلوحات OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن شاشة الألعاب Predator X34 V 2K التي تتميز بلوحات OLED وتدعم معدل تحديث 175Hz.

تتميز شاشة Acer Predator X34 V 2K بدعم تقنية AMD FreeSync Premium، مع معدل تحديث متغير VRR، وإستجابة سريعة عند 0.1 مللي من الثانية.

وتضم الشاشة لوحات OLED بحجم 34 إنش، وعمق ألوان 10 بت، ودقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة أبعاد 21:9، وإنحناء 1800R، وتدعم الشاشة سطوع من 250 إلى 1000 nit في أعلى نسبة سطوع.

كما تضم شاشة Acer Predator X34 V اثنان من منافذ HDMI بسرعة إخراج 100 Hz فقط، DP1.4، وUSB C بسرعة إخراج 175 Hz، مع دعم تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 99%.

أيضاً تقدم Acer شاشة Predator X34 V مع وحدة USB متكاملة تتضمن منفذ USB C الذي يدعم الشحن وإخراج المحتوى، واثنان من منافذ USB A، مع اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 5W، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة بدءاً من شهر نوفمبر 2023، بسعر 1299 يورو أو 1424 دولار.

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