تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم ساعات Galaxy Watch6 بشريحة معالج أقوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد كشفت أحدث التسريبات على دعم سلسلة Galaxy Watch6 القادمة برقاقة معالج مميزة بآداء أقوى.

تتجه التسريبات في الفترة الأخيرة لتسليط الضوء على سلسلة Galaxy Watch6 القادمة من سامسونج، والمواصفات المميزة للجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية.

ولقد أكدت التسريبات الأخيرة على أن العملاق الكوري تقدم ساعة Galaxy Watch6 Pro بإطار قابل للتدوير الذي قدم في إصدار سامسونج السابق Galaxy Watch4 Classic.

كما أكدت أحدث التسريبات على أن سلسلة Galaxy Watch6 تأتي برقاقة معالج تدعم الجيل القادم بآداء أقوى على أن تعرف الرقاقة الجديدة بمعالج Exynos W980.

أيضاً توضح التسريبات أن رقاقة Exynos W980 تأتي بآداء أقوى بنسبة 10% مقارنة بمعالج Exynos W920 الحالي الذي قدم في إصدارات سامسونج السابقة من ساعات Galaxy Watch4 و Galaxy Watch5.

كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة Exynos W980 الجديدة قد ترتكز على عملية تصنيع 5 نانومتر، ومن المتوقع أن تدعم عملية تصنيع المطورة من سامسونج إستهلاك أقل للبطارية في الجيل القادم من ساعات سامسونج.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سلسلة Galaxy Watch6 تأتي بحجم أكبر في الشاشة، مع إطارات أنحف، وسعة أكبر للبطارية.

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