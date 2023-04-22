شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل وصفة فى 3 خطوات للعيش فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت رائدة فضاء ناسا كريستينا كوخ ذات مرة نضالاتها لإعادة التكيف مع الحياة على الأرض بعد أن عشت في الفضاء لمدة عام تقريبًا، وفقًا لتقرير space.

وحطمت كوخ الرقم القياسي لأطول إقامة متواصلة في الفضاء من قبل امرأة في 2019-2020، حيث أمضت 328 يومًا عائمة في محطة الفضاء الدولية ، وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من وصولها في 5 فبراير 2020، شاركت على تويتر "قد أكون قادرًا على القيام بمزيد من عمليات السحب أكثر مما كنت عليه قبل الرحلة، ولكن الوقوف وعيني مغمضتين لا يزال يمثل تحديًا."

وتشير دراسة جديدة إلى أن العيش بشكل مستدام هنا على الأرض يمثل طريقة مثالية للتخطيط للفضاء ، و أكد الباحثون أنه إذا جلبنا المكونات الصحيحة للحياة المستدامة إلى الكواكب الأخرى ، فهذا ليس مفيدًا للأرض فحسب ، بل مفيدًا للناس أيضًا.

وفي دراستهم في مارس 2023، حدد الباحثون "نظرية بانكوزموريو للاستدامة البشرية" في مكوناتهم من أجل حياة جيدة. يقولون أنه منذ أن تطورت الحياة البشرية للتعامل مع الظروف هنا على الأرض ، هناك حاجة لتقريب هذه الظروف (من بين عوامل أخرى) للحفاظ على حياة الإنسان في أماكن غريبة.

وكتبوا في الدراسة التي نُشرت في مجلة Frontiers in Astronomy and Space Sciences ، أن هناك ثلاثة مكونات رئيسية الأول هو الجاذبية من أجل صحة العظام الجيدة ، وقوة العضلات والرؤية (حيث تسبب الجاذبية الصغرى مشاكل في العين). التالي هو الأكسجين ، بما في ذلك أنظمة النسخ الاحتياطي المستدامة ، مثل استخدام النباتات، والأخير هو الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية التي يمكن استخلاصها بسهولة من القمر وعوالم أخرى خارج كوكب الأرض مع الكثير من التعرض لأشعة الشمس.

ولكي يحافظ البشر على أنفسهم وكل تقنياتهم وبنيتهم ​​التحتية ومجتمعهم في الفضاء ، فإنهم بحاجة إلى نظام بيئي طبيعي يشبه الأرض يستعيد نفسه بنفسه لدعمهم، وبدون هذه الأنواع من الأنظمة ، تفشل المهمة" ، وفق الدراسة المشتركة- قال المؤلف Morgan Irons في بيان صدر في 12 أبريل من جامعة كورنيل ، حيث يدرس آيرونز تحت إشراف أستاذ علوم النبات يوهانس ليمان.

ويمثل إنشاء أنظمة بيئية اصطناعية في الفضاء تحديًا كبيرًا ، كما هو موضح في تجارب Biosphere 2 في أريزونا في أوائل التسعينيات ، تحت إدارة Space Biospheres Ventures، وكان من المفترض أن يكون نظامًا مغلقًا يحصل فيه أطقم رواد الفضاء المحاكاة على جميع الموارد التي يحتاجونها في الموقع.

وخضع طاقمان للحجر الصحي المخطط لعدة سنوات في المنشأة ، لكن الأمور لم تسير كما هو مخطط لها تمامًا. وأنهى الطاقم الأول إقامته لكنه واجه مشاكل مع مستويات ثاني أكسيد الكربون وكميات الطعام، كما تم إغلاق الجهد الثاني في منتصف الطريق في عام 1994، لأسباب فنية مماثلة جزئيًا، وتم نقل ملكية المرفق. (يدير المرفق اليوم علماء في جامعة أريزونا ، لم يعد موطنًا ولكن كمختبر).

وكتبوا فى الدراسة التي نُشرت في مجلة Frontiers in Astronomy and Space Sciences ، أن هناك ثلاثة مكونات رئيسية الأول هو الجاذبية من أجل صحة العظام الجيدة ، وقوة العضلات والرؤية (حيث تسبب الجاذبية الصغرى مشاكل في العين). التالي هو الأكسجين ، بما في ذلك أنظمة النسخ الاحتياطي المستدامة ، مثل استخدام النباتات. الأخير هو الطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية التي يمكن استخلاصها بسهولة من القمر وعوالم أخرى خارج كوكب الأرض مع الكثير من التعرض لأشعة الشمس.

"لكي يحافظ البشر على أنفسهم وكل تقنياتهم وبنيتهم ​​التحتية ومجتمعهم في الفضاء ، فإنهم بحاجة إلى نظام بيئي طبيعي يشبه الأرض يستعيد نفسه بنفسه لدعمهم. وبدون هذه الأنواع من الأنظمة ، تفشل المهمة"