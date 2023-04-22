شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لمجرمي ولصوص الإنترنت منع مستخدم من الوصول إلى جهاز iPhone مسروق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوضح تقرير وول ستريت جورنال كيف يمكن لمجرمي ولصوص الإنترنت منع المستخدم من الوصول إلى جهاز iPhone مسروق باستخدام إعدادات الأمان المتقدمة من Apple، من خلال التسلسل المكون من 28 حرفًا الذي تم إنشاؤه عشوائيًا، حيث يمكن للسارق إعادة تعيين كلمة مرور معرف Apple الأصلي لمالك iPhone في تطبيق الإعدادات، ويمكن للمجرمين بعد ذلك إيقاف تشغيل Find My iPhone على الجهاز لمنع الضحية من تتبع موقعه ومسح البيانات الموجودة على الهاتف.

تتيح ميزة مفتاح الاسترداد من Apple لمستخدمي iPhone إعادة تعيين كلمة مرور معرف Apple الخاصة بهم أو استعادة الوصول إلى حساب Apple ID الخاص بهم، وفقاً لموقع gadgets360.

وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، فقد جريج فراسكا البالغ من العمر 46 عامًا إمكانية الوصول إلى جهاز iPhone 14 Pro، الذي سُرق من حانة في شيكاغو في أكتوبر المااضي، حيث رصده اللصوص وهو يدخل رمز المرور الخاص به في الشريط واستخدموه لتغيير كلمة مرور معرف Apple الخاص بـ Frasca بعد سرقة الهاتف، ويُزعم أنهم مكّنوا ميزة مفتاح الاسترداد واستخدموا الرمز المكون من 28 حرفًا لمنع Frasca من تتبع الجهاز المسروق من خلال ميزة Find My من Apple، وهذا يمنع الضحية من محو الجهاز عن بعد عبر iCloud والوصول إلى الملفات مثل الصور ومقاطع الفيديو.

بمجرد وصول المجرمين إلى iPhone المسروق، يمكنهم سرقة الأموال عبر Apple Pay أو تطبيقات مصرفية ومالية أخرى، ويمكنهم أيضًا الوصول إلى البيانات الحساسة على iPhone بما في ذلك الصور والملفات ورسائل البريد الإلكتروني.

طرحت Apple مفاتيح الاسترداد في عام 2020 مع إصدار iOS 15 لتحسين أمان حسابات Apple، ويمكن استخدام مفتاح الاسترداد لإعادة تعيين كلمة المرور أو استعادة الوصول إلى معرف Apple، وبمجرد قيام المستخدم بإنشاء مفتاح استرداد، تقوم Apple تلقائيًا بإيقاف تشغيل استرداد الحساب، وإذا فقد المستخدم الجهاز ومفتاح الاسترداد، فقد يتم حظره من حسابه بشكل دائم، ويمكن الوصول إلى مفتاح الاسترداد عبر الإعدادات أو تفضيلات النظام على جهاز موثوق به تم تسجيل الدخول إليه باستخدام معرف Apple الخاص بك.

ورد أن شركة آبل ردت على المشكلة، قائلة إنها "تحقق دائمًا في إجراءات الحماية الإضافية ضد التهديدات الناشئة مثل هذه"، ونقل التقرير عن متحدث باسم Apple قوله "نحن نتعاطف مع الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة ونأخذ جميع الهجمات على مستخدمينا على محمل الجد، مهما كانت نادرة، ونحن نعمل بلا كلل كل يوم لحماية حسابات وبيانات مستخدمينا، ونحقق دائمًا في إجراءات حماية إضافية ضد التهديدات الناشئة مثل هذه ".

يسلط الحادث الأخير الضوء على الحاجة إلى مدى أهمية الحفاظ على أمان جهاز iPhone الخاص بك، في الأماكن العامة، ويُنصح مستخدمو iPhone باستخدام Face ID أو Touch ID، وهي آليات فتح المقاييس الحيوية من Apple، لفتح هواتفهم، أيضًا، ويُنصح المستخدمون باستخدام كلمات مرور معقدة تحتوي على أرقام وحروف لحماية أجهزتهم.