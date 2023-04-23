شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تكاليف تشغيل روبوت الدردشة شات جي بي تي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعي تقرير جديد معرفة تكلفة تشغيل ChatGPT يوميًا، بما في ذلك تكلفة كل استعلام تقريبًا، ربما يكون روبوت المحادثة الشهير لتحويل النص إلى كلام قد أطلق ثورة في الذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2022 ولكن ثبت أن صيانته مكلفة للغاية.

يأتي التقرير الجديد من Dylan Patel ، كبير المحللين في شركة الأبحاث SemiAnalysis ، الذي يقول إن التكلفة تقارب 700 ألف دولار في اليوم أو 36 سنتًا لكل استعلام، للحفاظ على عمل الشات بوت وتشغيله.

يعد الأمر مكلفًا للغاية لدرجة أن مايكروسوفت قد تقوم بتطوير رقائق AI الخاصة بها للمساعدة في صيانة تشغيل OpenAI لـ ChatGPT ، وفقًا لـ Windows Central.

بالإضافة إلى الوصول بسرعة إلى 100 مليون مستخدم نشط في شهر يناير، وهو إنجاز استغرقت العلامات التجارية التقنية سابقًا سنوات لتحقيقه، عانى ChatGPT مع تباطؤ مشاكل حركة المرور والسعة العالية وتعطل خوادمها.

حاولت الشركة معالجة ذلك من خلال تقديم فئة ChatGPT Plus مدفوعة، والتي تكلف 20 دولارًا شهريًا، ومع ذلك لا توجد كلمة حول عدد المستخدمين المشتركين في الخيار المدفوع.

تستخدم OpenAI حاليًا وحدات معالجة الرسومات Nvidia ليس فقط للحفاظ على عمليات ChatGPT الخاصة بها، ولكن أيضًا تلك الخاصة بالعلامات التجارية التي تشارك معها.

يتوقع محللو الصناعة أن تطلب الشركة على الأرجح 30.000 وحدة معالجة رسومات إضافية من Nvidia للحفاظ على أدائها التجاري لما تبقى من عام 2023 وحده.

نظرًا لكون مايكروسوفت أحد المتعاونين والمستثمرين الأساسيين، قد تبحث شركة OpenAI في العلامة التجارية التقنية للمساعدة في تطوير الأجهزة لتقليل تكلفة عمليات ChatGPT.

وفقًا لـ Windows Central ، فإن مايكروسوفت لديها بالفعل شريحة AI هذه قيد التشغيل، يُطلق عليها اسم "أثينا"، يتم حاليًا اختبارها داخليًا مع فرق العلامة التجارية الخاصة.

ومن المتوقع أن يتم تقديم الشريحة العام المقبل لخدمات Azure AI من مايكروسوفت.

لا توجد أي كلمة حول كيف ومتى ستتدفق الشريحة إلى OpenAI و ChatGPT، ولكن الافتراض هو أنها ستصل.

يأتي الاتصال من حقيقة أن ChatGPT مدعوم من خدمات Azure.

أضاف Windows Central أن شريحة AI قد لا تحل محل وحدات معالجة الرسومات Nvidia بالكامل ، ولكنها قد تساعد في تقليل الطلب على الأجهزة ، وبالتالي تقليل تكلفة تشغيل ChatGPT.