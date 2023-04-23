شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية نقل eSIM من آيفون القديم إلى جهاز جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد شعبية eSIMs، اتبعت آبل حذوها من خلال التخلص من بطاقات SIM الفعلية لأحدث طرازات الهواتف الذكية، بدءًا من سلسلة آيفون 14 التي تم إصدارها في الولايات المتحدة.

عملية إنشاء ملف تعريف eSIM على جهاز آيفون الخاص بك بسيطة نسبيًا، على الرغم من أنك قد لا ترغب في إنشاء ملف تعريف eSIM جديد لكل جهاز جديد.

في مثل هذه الحالات لديك القدرة على نقل eSIM الحالي الخاص بك من آيفون السابق إلى جهازك الجديد.

نقل eSIM من آيفون إلى آخر

تسمح آبل لمستخدمي آيفون بنقل eSIM الحالي الخاص بهم من آيفون إلى آخر.

إذا كان لديك جهاز آيفون يحتوي بالفعل على ملف تعريف eSIM ، فيمكنك ببساطة نقله إلى آيفون الجديد.

يمكن القيام بذلك باستخدام طريقتين - eSIM Quick Transfer أو مسح رمز QR.

المتطلبات المسبقة لنقل eSIM:

ايفون XS أو iPhone XS Max أو iPhone XR أو طراز أحدث.

مزود خدمة لاسلكية أو مشغل خدمة دولي يدعم eSIM.

يجب أن يكون لديك شبكة Wi-Fi متصلة بجهاز آيفون الجديد.

الطريقة 1: eSIM Quick Transfer

يتيح لك eSIM Quick Transfer نقل eSIM الخاص بك من آيفون السابق إلى الجديد دون الحاجة إلى الاتصال بمشغل شبكة الجوال.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه يجب على كلا جهازي آيفون تشغيل iOS 16 لنقل eSIM بنجاح

إليك كيفية القيام بذلك:

انتقل إلى قائمة الإعدادات على جهاز آيفون الجديد الخاص بك وحدد خيار بيانات الهاتف المحمول.

اضغط على خيار إضافة eSIM.

حدد خطة خلوية للنقل من آيفون آخر.

إذا كنت لا ترى قائمة الأرقام، فسيتم عرض خيارين على شاشة آيفون - النقل من آيفون القريب ورمز QR.

إذا اخترت خيار النقل من جهاز آيفون المجاور من النافذة المنبثقة، فسيتم استلام رمز التحقق على جهاز آيفون القديم.

يمكنك إدخال هذا الرمز في المساحة المتوفرة على جهاز آيفون الجديد الخاص بك.

انتظر حتى يتم تنشيط الخطة المحمول على جهاز آيفون الجديد.

بمجرد تنشيط الخطة الخلوية على جهاز آيفون الجديد الخاص بك، سيتم إلغاء تنشيط بطاقة SIM السابقة الخاصة بك.

انقر فوق اللافتة التي تنص على الانتهاء من إعداد خطة المحمول الخاصة بك على جهاز iPhone الجديد الخاص بك.

لنقل eSIM الخاص بك ، ستتم إعادة توجيهك إلى موقع الويب الخاص بمشغل شبكة المحمول.

الطريقة 2: مسح QR

إذا قمت بتحديد خيار رمز الاستجابة السريعة، فسيتعين عليك الاتصال بمزود خدمة الاتصالات الخاص بك وطلب رمز QR لتحويل eSIM.

ستتلقى إشعار Cellular Plan Detected على جهاز آيفون الخاص بك، انقر فوقه بعد مسح الرمز باستخدام تطبيق الكاميرا.

بمجرد إضافة خطة البيانات الخاصة بك، يمكنك النقر فوق الزر "متابعة" المتاح في الجزء السفلي من الشاشة واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال النقل.

بمجرد تنشيط eSIM على آيفون الجديد، ستتمكن من استخدام البيانات الخلوية وإجراء المكالمات كالمعتاد.