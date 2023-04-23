شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" على أعتاب موجة تسريح جديدة للعاملين بعد فصل 11 ألف موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك على أعتاب موجة تسريح جديدة للعاملين.

وأوضحت الشبكة - نقلًا عن تقارير صحفية - أن مارك زوكربيرج رئيس ميتا Meta أخبر الموظفين بأنه لا يستبعد تنفيذ جولة جديدة لتسريح الموظفين.

وكانت شركة Meta قد قررت في نوفمبر 2022 تسريح أكثر من 11 ألف من موظفيها، أو 13% من العاملين فيها.

وكشفت الشركة في مارس الماضي أنها ستسرح 10 آلاف موظف إضافي.

كما أشار الملياردير الشاب إلى أن شركة التواصل الاجتماعي لا تنوي توظيف موظفين جدد بنفس السرعة التي كانت تقوم بها قبل أن تبدأ عملية إقالة الموظفين نهاية العام الماضي.