«دون موافقتهم».. عودة علامة التوثيق الزرقاء على تويتر إلى حسابات المشاهير

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد حالة التململ التي أثارها نظام التوثيق الجديد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لدى المستخدمين حول العالم عند بدء تطبيقه قبل أيام، بدا الوضع أكثر تعقيداً السبت مع عودة علامات التوثيق الزرقاء إلى حسابات بعض الوسائل الإعلامية أو الشخصيات العامة، حتى من دون موافقة أصحابها.

وكتب مغني الراب الأمريكي، ليل ناس إكس، الذي تظهر على حسابه علامة التوثيق الزرقاء: "أقسم بأني لم أدفع مقابل الاشتراك بـ(تويتر بلو)، ستشعرُ بغضبي يا (رجل تسلا)" (في إشارة إلى إيلون ماسك الذي يملك شركة تسلا المتخصصة في السيارات الكهربائية).

وبعدما كانت سابقاً مجانية وتعد إثبات على أصالة الحسابات وشهرة أصحابها، أصبحت العلامة الزرقاء تعني أن المستخدم مشترك في "تويتر بلو" (مقابل 8 دولارات شهرياً)، وأنه تم التحقق من رقم هاتفه بواسطة النظام الأساسي.

والخميس الماضي، فقدت الحسابات التي كانت تحمل الشارة الزرقاء القديمة هذه العلامة لدى المستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل الخدمة الجديدة، عملاً بالاستراتيجية التي وضعها إيلون ماسك خلال الشتاء للتحقق من الحسابات وتحقيق إيرادات إضافية، وفقاً لوكالة فرانس برس.

لكنّ جزءاً ضئيلاً من أصحاب العلامات الزرقاء القديمة، أي أقل من 5 في المائة من 407 آلاف حساب، اشتركوا بـ"تويتر بلو"، وفقا للباحث ترافيس براون.

وخلال يومي الجمعة والسبت، شهد عدد متزايد من الشخصيات عودة العلامة الزرقاء إلى حساباتهم، على ما يبدو من دون اتخاذ أي إجراء من جانبهم، مثل الكاتب ستيفن كينج، أو بطل الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة ليبرون جيمس، أو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

توثيق قسري

وقالت الصحفية المتخصصة في شئون التكنولوجيا، كارا سويشر، تغريدة على "تويتر" امس السبت قائلة: "كلا تعني كلا يا رفاق"، موضحة أن حسابها تعرض لـ"توثيق قسري" من دون "موافقتها".

وبعد إعلانها أنها لن تدفع "8 دولارات شهرياً مقابل علامة زرقاء وأدوات تافهة"، قالت سويشر: "يحتاج الناس إلى أن يعرفوا: هل يحبني إيلون لشخصي أم من أجل الـ1.49 مليون متابع على حسابي؟".

وحرص الكثير من المستخدمين الذين وُثقت حساباتهم رغماً عنهم على التأكيد بأن لا علاقة لهم بالموضوع، بعدما باتت العلامة المثيرة للجدل رمزاً لدعم إيلون ماسك.

ويقول الكاتب ريك ويلسون: "يرجى ملاحظة أنني لم أشترك في (تويتر بلو)، على الرغم من ظهور العلامة الزرقاء مجدداً (على حسابي) لسبب غامض".

كما كتب الخبير الاقتصادي التقدمي الحائز على جائزة نوبل، بول كروجمان، الذي سخر في يوليو الماضي من "اندفاع إيلون ماسك الخارج عن السيطرة"، امس السبت: "ليست لدي أي علاقة بالأمر وأنا بالتأكيد لا أدفع".

من جانبه، ردّ إيلون ماسك، رئيس تويتر وتسلا وسبايس إكس، بصورة تظهر طفلاً ملطخاً بصلصة الطماطم، وهو يبكي أمام طبق من المعكرونة ويرتدي مريلة عليها علامة التوثيق الزرقاء.

والجمعة، أشار إيلون ماسك إلى أنه "دفع بنفسه مقابل بعض الاشتراكات".

توثيق حسابات الأموات

وفي لسياق، حصلت حسابات لأشخاص متوفين، مثل الشيف الأمريكي الشهير أنتوني بوردان، على الشارة الزرقاء الجديدة.

وظهرت العلامة على حسابات رسمية عدة تابعة لوسائل إعلامية، بما يشمل حتى صحيفة "نيويورك تايمز"، التي فقدت علامة التوثيق في أوائل أبريل بعد أن وصف إيلون ماسك المعلومات التي تنشرها بأنها من ضروب "الدعاية".

وتظهر على حسابات بعض المؤسسات الإخبارية الكبرى شارة ذهبية مخصصة "للمنظمات التي تم التحقق منها"، التي تدفع ما لا يقل عن ألف دولار شهرياً.

لكنّ الإذاعة الأمريكية العامة (إن بي أر) ومجموعة "سي بي سي - راديو كندا" الإعلامية الكندية العامة لم تستأنفا التغريد بعد حتى السبت.

ومؤخرا، علقت هاتان المؤسستان الإعلاميتان أنشطتهما على "تويتر احتجاجاً على العلامات التي أرفقتها الشبكة بحساباتهما، إذ صنفتهما بأنهما من "وسائل الإعلام المملوكة من الحكومة" أو "التابعة للدولة"، وهي مصطلحات كانت محفوظة سابقاً لوسائل الإعلام غير المستقلة الممولة من الحكومة.

وقررت تويتر إزالة هذه العلامات، حتى عن حسابات الوكالة الصينية الرسمية "شينخوا" و"أر تي" الروسية.

وسألت كارا سويشر: "هل كان الغرض الحقيقي من كل هذه الضجة بشأن (إن بي أر) مساعدة الصين وروسيا؟"، متابعة: "يبدو أنه من خلال إزالة العلامات من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، تساعد «تويتر» في الدعاية السياسية لهذه الأنظمة".