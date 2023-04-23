شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: روبوتات الدردشة تبدأ تعليم الأطفال القراءة فى غضون 18 شهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الملياردير بيل جيتس أن يبدأ الذكاء الاصطناعي قريباً التدريس للأطفال ومساعدتهم على تحسين درجاتهم حسبما نقلت CNBC. وقال مؤسس Microsoft في تصريحات نقلتها CNBC على هامش قمة ASU+GSV في سان دييجو، إن روبوتات المحادثة في طريقها لتعليم الأطفال القراءة وثقل مهارتهم في الكتابة في غضون 18 شهراً.

وأضاف، سيصل الذكاء الاصطناعي لتلك القدرة ليصبح معلماً جيداً مثل أي كائن بشري.

وتستطيع أداة ChatGPT في الوقت الحالي كتابة نصوص شبيهة بكتابة البشر.

وكانت توقعات لـUBS Global Wealth Management أشارت إلى أن سوق أجهزة وخدمات الذكاء الاصطناعي سينمو بمعدل سنوي مركب 20% ليسجل 90 مليار دولار بحلول 2025.

وصرح جيتس من قبل بأن ChatGPT المطورة من قبل OpenAI هي أكبر تقدم ثوري في التكنولوجيا منذ عام 1980 عندما رأى لأول مرة واجهة المستخدم الرسومية.

وتابع جيتس: اليوم روبوتات الذكاء الاصطناعي تتمتع بطلاقة مذهلة في القدرة على القراءة والكتابة وسيساعد ذلك قريباً في تعليم الطلاب تحسين قدرتهم على القراءة والكتابة بطرق لم تتطرق إليها التكنولوجيا من قبل.

وأشار صاحب الـ67 عاماً إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي في المساعدة على القراءة وتقديم رد فعل على مستوى الكتابة سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة.

ويرى جيتس أنه من الناحية التاريخية تم إثبات أن تعلم مهارات الكتابة مسألة صعبة للغاية بالنسبة للحاسب الآلي.

في الوقت نفسه، حذر أكاديميون من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لم تتشكل بالكامل ومن الممكن أن تتسبب من غير قصد في أخطاء كبيرة أو معلومات مضللة.

وكانت Microsoft كشفت مؤخراً عن نسخة جديدة من محركها للبحث Bing مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، أعلنت google عن خدمة مشابهة وتدعى Bard.