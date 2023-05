ينمو قطاع الألعاب الإلكترونية بشكل سريع في الوقت الحالي إذ أصبح صناعة كبيرة لها ملايين، بل مليارات المستخدمين من حول العالم. تعمل أيضًا كبرى شركات البرمجيات العالمية في هذا القطاع، وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة لإدخال كل ما هو جديد وممتع في عالم الألعاب. فالتكنولوجيا هي أحد المحركات الأساسية التي تساعد قطاع الألعاب على النمو بشكل متواصل، وتعمل أحدث اتجاهات الألعاب الإلكترونية العالمية على تطور القطاع وتقديم مزايا وخدمات أكثر وبشكل أفضل تنال رضا وإعجاب المستخدمين.

الألعاب الإلكترونية السحابية

تعتبر الألعاب السحابية من أحدث اتجاهات الألعاب الإلكترونية العالمية. فمنذ ظهور العاب الفيديو، كنت في حاجة ماسة لجهاز كمبيوتر ووحدة تحكم لكي تتمكن من تشغيل اللعبة وهو ما يضع على عاتقك المزيد من التكاليف المالية التي لا تتناسب مع جميع المستخدمين.

تتميز صناعة الألعاب الإلكترونية بالتنافسية الشديدة، وتحاول شركات صناعة وتطوير الألعاب على استمرار تقديم تجربة أفضل للمستخدم. تقوم شركة البرمجيات بشكل مستمر في تحسين مستوى الرسومات، القدرة على التحكم بشكل أفضل في الإيماءات وغير ذلك من مكونات اللعبة نفسها.

مع ذلك، تظل في حاجة إلى أجهزة كمبيوتر ووحدات تحكم أكثر تقدمًا وتطورًا للوصول للألعاب المُحسّنة. هذا يتطلب منك تجديد وترقية الأجهزة التي تستخدمها بشكل دوري، وهو ما يعني المزيد من التكاليف. هذا غير مطلوب تمامًا في الألعاب الإلكترونية السحابية.

اتجهت شركات تطوير الألعاب إلى توفير منتجاتها المختلفة من ألعاب على منصات إلكترونية تسمى موفري الخدمات السحابية. فمن خلال أي جهاز لديك، مثل جهاز التلفزيون الذكي، يمكنك الوصول للألعاب التي تفضلها عبر السحابة. فلا ترتبط قدرة ومكونات جهازك المستخدم بجودة تشغيل اللعبة على الإطلاق، وتتيح لك ألعاب السحابة إمكانية حفظ تقدمك في اللعبة والعودة لنفس النقطة التي انتهيت منها المرة السابقة وما إلى ذلك من مميزات.

كأحد الأمثلة البسيطة على الألعاب السحابية هي الألعاب الفورية عبر الإنترنت. يمكن للمستخدم الوصول لمئات من الألعاب المختلفة وبدء تشغيل الألعاب بشكل فوري بدون تحميل، كما أنها تعمل على الأجهزة المختلفة مثل الأجهزة اللوحية، الهاتف الجوال وأجهزة الكمبيوتر. فمن خلال مواقع كازينوهات اون لاين تعمل باللغة العربية يمكن للمستخدمين الوصول لمئات ومئات من الألعاب الفورية المتنوعة بدون تحميل على الأجهزة الذكية المختلفة. من المميز في هذه المواقع أنها تتيح للمستخدمين العرب الاشتراك مجانا، وتقدم عوائد حقيقية عند الفوز في أي لعبة. هذا علاوة على خدمات متكاملة مثل الدعم الفني وتسهيل المعاملات المالية وما إلى ذلك.

تشير توقعات الخبراء وأبحاث السوق إلى نمو قطاع الألعاب الإلكترونية السحابية من 244 مليون دولار في عام 2020 إلى 219954 مليون دولار بحلول عام 2030، وتستمر كبرى شركات البرمجيات الكبرى في هذا القطاع مثل شركة نيفادا، مايكروسوفت، سوني وجوجل.

الألعاب الإلكترونية بالواقع الافتراضي VR

من أحدث اتجاهات الألعاب الإلكترونية العالمية هي العاب الواقع الافتراضي Virtual Reality، ومن المتوقع أن تكتسب هذه الميزة شهرة أكبر في المستقبل القريب. تتيح هذه النوعية من العاب الفيديو تجربة غامرة بشكل أكبر للغاية، وتعمل الكثير من شركات تصميم وتطوير الألعاب على تعزيز آفاق العاب الواقع الافتراضي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من خلال العمل على اتجاهات مختلفة مثل تقليل تكاليف وحدات التحكم الخاصة بها.

فلقد انخفضت أسعار نظارات الواقع الافتراضي، وأصبح سعرها مناسب لشريحة أكبر من المستخدمين. ساعدت هذه التقنية الجديدة المطورين في تحسين معايير المحتوى الرقمي من خلال الجمع بين الرسومات المذهلة والتجربة الغامرة للواقع الافتراضي، ونجحت في جذب عدد كبير من المستخدمين والاحتفاظ بهم، مع الاستفادة من تقنية التخزين السحابي لإعفاء المستخدمين من التكاليف الباهظة التي تتطلبها تشغيل العاب الواقع الافتراضي.

تشير الإحصائيات إلى نمو سوق العاب الواقع الإفتراضي بشكل ملحوظ. سجل قطاع العاب الواقع الافتراضي إيرادات بلغ قدرها 7.91 مليار دولار في عام 2012، ومن المتوقع أن تصل إيرادات القطاع إلى 53.44 مليار دولار في عام 2028 بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 31.4%.

ألعاب الواقع المعزز AR

عند الحديث عن العاب الواقع الافتراضي، فمن الطبيعي أن نذكر قطاع العاب الواقع المعزز AR، ولكن لكل قطاع مسار نمو مختلف. ينمو قطاع العاب الواقع المعزز بشكل متزايد، ولقد أشارت أحد الشركات الأمريكية المتخصصة في تحليل السوق الدولية imarcgroup إلى نمو إيرادات هذا القطاع من 6.39 مليار دولار في 2021 إلى إيرادات بقيمة 38.03 مليار دولار في 2027.

من أشهر العاب الواقع المعزز هي لعبة هاري بوتر: السحرة يتحدون Harry Potter: Wizards Unite، الموتى السائرون The Walking Dead: our World، ولعبة بوجيمون جو Pokémon Go.

عالم ألعاب ميتافيرس

يمثل قطاع العاب ميتافيرس الإلكتروني أحد الاتجاهات التكنولوجية الهامة في صناعة الألعاب الإلكترونية. ميتافيرس هو مستقبل الإنترنت الذي يتشكل حاليًا، وسيكون له تمثيلات رقمية للمواد والكيانات في العالم المادي، ويعمل على إحداث تفاعل بين الصور الرمزية الرقمية للأشخاص الحقيقيين مع صور رمزية أخرى وسيقدمان معًا تجسيد رقمي للأشياء.

ستستفيد تقنية العاب ميتافيرس من أحدث اتجاهات الألعاب الإلكترونية العالمية الأخرى مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وسيشمل العديد من القطاعات الأخرى حيث سيتم الاستفادة منه في العمل والعلاقات الاجتماعية وما إلى ذلك.

لا يزال قطاع ألعاب ميتافيرس قيد التطوير، ولكن تبنت صناعة الألعاب الإلكترونية هذا المفهوم بشكل حماسي. هذا العالم الغامر موجود دائمًا، ويتيح للمستخدمين التفاعل معه في أي وقت. من جانبها، تستفيد شركات برمجيات الألعاب من مفهوم الميتافيرس، ومن المتوقع أن يكتسب هذا القطاع المزيد من التقدم والانتشار بين المستخدمين على مدار الأعوام القليلة القادمة.