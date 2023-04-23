شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: ميتا ستبطئ التوظيف.. ولا نستبعد عمليات إقالة مستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير، عن أن مارك زوكربيرج رئيس Meta أخبر الموظفين بأنه لا يستبعد تنفيذ جولة جديدة لتسريح الموظفين حسبما نقلت CNBC.

وكانت Meta قررت في نوفمبر تسريح أكثر من 11 ألف من موظفيها، أو 13% من العاملين فيها.

وكشفت الشركة في مارس الماضي أنها ستسرح 10 آلاف موظف إضافي.

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، قال زوكربيرج لموظفي الشركة يوم الخميس الماضي: بشكل عام أشعر بالرضا عن الوضع هنا، لكن بالنظر إلى التقلبات فإني لا أريد أن أعد بأنه لن يكون هناك أشياء مستقبلية في المستقبل.

ويتوقع زوكربيرج أن تنهي الشركة إجمالي عملية تسريح الموظفين الحالية في مايو أيار 2023، لكن عندما سئل عن عمليات تسريح مستقبلية، أشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث في 2024 و2025.

كما أشار الملياردير الشاب إلى أن شركة التواصل الاجتماعي لا تنوي توظيف موظفين جدد بنفس السرعة التي كانت تقوم بها قبل أن تبدأ عملية إقالة الموظفين نهاية العام الماضي.