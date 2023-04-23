شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. مصطلح الحوسبة السحابية Cloud computing.. وما أنواعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هي أنظمة خاصة بالحاسوب، يمكن تخزينها عن طريق شبكة خاصّة بذلك من دون الحاجة إلى قرص صلب لتخزين البيانات، تتوافر في بعض البرامج أو التطبيقات على الهواتف الذكية.

تساهم الحوسبة السحابية في تشكيل المشهد التكنولوجي بشكل جذري، حيث انتقلت العديد من التطبيقات الشائعة من العمل كعملاء محليين على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك إلى العمل من الإنترنت، هذا الاتجاه له العديد من المزايا التي من غير المحتمل أن يتباطأ.

الحوسبة السحابية قائمه على الإنترنت وتتم فيه بعض عمليات المعالجة والتخزين على الإنترنت، والتي يشار إليها مجازيًا باسم "السحابة".

أنواع الحوسبة السحابية

يخفي مصطلح "الحوسبة السحابية" الكثير من التعقيد، ويحجب الاسم حقيقة وجود عدة أنواع مختلفة من هياكل الحوسبة السحابية وهم:

• السحابة العامة: ربما يكون النوع الأكثر شيوعًا لبنية الحوسبة السحابية، وهو مملوك ومدار من جانب طرف ثالث، ويجعل موارده متاحة للعملاء، بشكل عام على أساس الاشتراك.

كما أن كل خدمة سحابية تجارية شائعة تعرفها، من Dropbox إلى Microsoft Azure، موجودة على السحابة العامة.

• السحابة الخاصة: الاختلاف الوحيد بين السحابة العامة والخاصة هو من يمتلكها ويقوم بتشغيلها، فعادةً ما تكون السحابة الخاصة مملوكة لشركة أو مؤسسة واحدة ويتم استخدامها حصريًا من قبل هذا الكيان، كما أنها شبكة خاصة تحتفظ بجميع مواردها للأعمال التجارية، ولكن لا يزال من الممكن الوصول إليها عن بُعد بدلاً من مراكز البيانات الموجودة في الموقع.

• السحابة المختلطة: تجمع السحابة المختلطة بين السحابة العامة والخاصة بطريقة يمكن أن تتدفق البيانات والبرامج والموارد الأخرى بينها بسلاسة، ويسمح بمزيد من المرونة بشكل عام عن طريق السماح للسحابة العامة بتلبية أوجه القصور في متطلبات الحوسبة عندما تكون السحابة الخاصة مشبعة بالكامل.