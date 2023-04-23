شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور درونا مقاتلا يقلع من يد الشخص المشغل له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الشركة الناشئة الروسية "المبتكرون العسكريون" بتطوير درون مقاتل على شكل طائرة يمكن إطلاقها بدون منجنيق في دقيقتين، أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر لها في الشركة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أوضح المهندسون أن إقلاع المسيرات العادية على شكل طائرة مثل "أورلان" أو "إيليرون" بحاجة إلى وجود منجنيق تطلق منه، وتستغرق عملية نشر المنجنيق وإطلاق المسيّرة لاحقا منه فترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. لكن في ظروف القتال يقيّم ثمن كل دقيقة زائدة عن اللزوم بحياة جندي لأن مدفعية العدو يمكن أن تستهدف الأفراد الذين يشغّلون المسيرات.

وفي ما يتعلق بمسيرة "العقاب" فإن عملية تجميعها بسيطة للغاية وتستغرق دقيقتين فقط، ما يسمح بتحقيق إقلاع وهبوط الدرون بدون تعريض حياة مشغّلها للخطر.

وقال المهندسون في الشركة إن إقلاع المسيرة التي يبلغ باع جناحها مترين، يمكن أن يتحقق من يد الشخص الذي يشغلها أو من الأرض مباشرة لأن "العقاب" يُقلع عموديا كأنه مروحية، ثم يشغل المروحة الأمامية ويحلق كأنه طائرة عادية.

ويستغرق تحليق المسيرة نحو ساعتين حيث تبلغ سرعتها 70 كلم/ساعة، والمدى الأقصى لعملها 170 كيلومترا وارتفاع تحليقها 3 كيلومترات.

وينوي مهندسو الشركة اختبار مسيرتهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن شركة "المبتكرون العسكريون" تطور العديد من الأجهزة العسكرية، بما في ذلك الرادارات الصوتية التي تستخدم في سلاح المدفعية.