شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي لمراقبة الظواهر المرتبطة بالمناخ والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تبعا للمعلومات المتوفرة فإن "العلماء الروس تمكنوا من تطوير برمجيات تعتمد الذكاء الاصطناعي لمراقبة ظاهرتي النينيو والنينيا اللتين تؤثران في تغيّر المناخ على الأرض على مدار العام، وساهم في المشروع المذكور خبراء من شركة Yandex الروسية لاستخدام سحابة Yandex Cloud الإلكترونية لتوثيق البيانات".
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن العلماء الروس والخبراء في Yandex زودوا خوارزمياتهم الرقمية الجديدة بمعلومات عن آلاف الخرائط الحرارية التي تتعلق بكوكب الأرض والتي تم إنشاؤها منذ القرن التاسع عشر، واختبروا قدرات التقنيات الجديدة على معالجة البيانات وتحليلها، وأظهرت هذه التقنيات نتائج ممتازة في تحليل البيانات.