تكنولوجيا: تسريبات: إيموجى جديد للاحتفال وزيادة المرح على محادثات واتس آب

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اكتشاف الميزة القادمة من جانب خبراء WhatsApp المستقلين WABetaInfo، الذين نشروا صورة GIF للرموز التعبيرية الجديدة أثناء العمل.
يُظهر رمز تعبيري الوجه مع قبعة الحفلة وهو يدور حوله أثناء نفخ بوق الحفلة، ويأتي ذلك بعد تقديم ميزة WhatsApp الجديدة التي تتيح لك إجراء مكالمات فيديو لما يصل إلى ثمانية أشخاص من سطح المكتب الخاص بك.
وأوضح التحديث، "هذا التحسين التجميلي للتطبيق سيعزز بالتأكيد تجربة المستخدم أثناء إرسال الرسائل لجعل المراسلة أكثر متعة وإيصال المشاعر بشكل أكثر فعالية."
وسيتم إرسال الرموز التعبيرية المتحركة افتراضيًا عند توفر النسخة المتحركة من رمز تعبيري معين.