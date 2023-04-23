شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: إيموجى جديد للاحتفال وزيادة المرح على محادثات واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التسريبات، أن واتس آب WhatsApp يعمل على ميزة جديدة ستمنح المستخدمين طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم، ويقال إن الرموز التعبيرية المتحركة "الايموجى" ستصل قريبًا إلى إصدارات iOS وAndroid وDesktop من النظام الأساسي، على الرغم من أنه من غير المؤكد متى بالضبط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اكتشاف الميزة القادمة من جانب خبراء WhatsApp المستقلين WABetaInfo، الذين نشروا صورة GIF للرموز التعبيرية الجديدة أثناء العمل.

يُظهر رمز تعبيري الوجه مع قبعة الحفلة وهو يدور حوله أثناء نفخ بوق الحفلة، ويأتي ذلك بعد تقديم ميزة WhatsApp الجديدة التي تتيح لك إجراء مكالمات فيديو لما يصل إلى ثمانية أشخاص من سطح المكتب الخاص بك.

يقول WABetaInfo في التحديث: "يعمل WhatsApp على جلب الرموز التعبيرية المتحركة إلى التحديث المستقبلي للتطبيق"، مضيفا "القدرة على إرسال الرموز التعبيرية المتحركة قيد التطوير وسيتم إصدارها في التحديث المستقبلي لـ WhatsApp Desktop beta".

وأوضح التحديث، "هذا التحسين التجميلي للتطبيق سيعزز بالتأكيد تجربة المستخدم أثناء إرسال الرسائل لجعل المراسلة أكثر متعة وإيصال المشاعر بشكل أكثر فعالية."

وسيتم إرسال الرموز التعبيرية المتحركة افتراضيًا عند توفر النسخة المتحركة من رمز تعبيري معين.