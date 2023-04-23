شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون : أقل من 5٪ من الحسابات الموثقة القديمة سيدفعون مقابل Twitter Blue والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعى ترافيس براون ، مطور برمجيات لتتبع وسائل التواصل الاجتماعي ، أن أقل من 5٪ من الحسابات القديمة الموثقة ستدفع للانضمام إلى Twitter Blue ، حيث بدأ موقع المدونات الصغيرة في إزالة العلامات الزرقاء القديمة التي تم التحقق منها من الملفات الشخصية لآلاف المستخدمين ، بما في ذلك السياسيين والمشاهير والرياضيين الذين لديهم ملايين المتابعين على المنصة، بحسب موقع TOI الهندى.

ومن الآن فصاعدًا ، يمكن للمستخدمين الذين يدفعون 11 دولارًا شهريًا مقابل Twitter Blue الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء في حساباتهم، وقالت تويتر "نحن بصدد إزالة علامات الاختيار القديمة التي تم التحقق منها. وقالت الشركة في بيان على تويتر: "لكي تظل متحققًا على تويتر ، يمكن للأفراد الاشتراك في Twitter Blue".

ونتج عن الخطوة الأخيرة فقدان العديد من المشاهير لشارة التحقق على تويتر،شاروخان (43.4 مليون) ، أميتاب باتشان (48.4 مليون) ، وراهول غاندي (23.3 مليون) هم من بين أولئك الذين فقدوا شارة التحقق الخاصة بهم، حتى جاستن بيبر ، ثالث أكثر الأشخاص متابعة على المنصة بـ 113 مليون متابع ، وكريستيانو رونالدو ، مع 108.3 مليون متابع فقدوا علاماتهم الزرقاء.

وفي الوقت نفسه ، تم إطلاق شبكة Bluesky الاجتماعية المؤسس المشارك لشركة Twitter والرئيس التنفيذي السابق Jack Dorsey ، والتي توصف بأنها بديل لامركزي لتويتر ، على نظام Android الأساسي، ودفع دورسي ، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر في عام 2021 ، من أجل شبكات اجتماعية لامركزية تمنح الناس السيطرة على المحتوى الذي يرونه والمجتمعات التي يتعاملون معها.