شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفوز بقضية "حادثة سيارة 2019" المتعلقة بالقيادة الذاتية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقد وجد المحلفون أن برنامج Tesla Autopilot "لم يكن مخطئًا في حادث تحطم حيث تحولت السيارة إلى وضع الوسيط في أحد شوارع المدينة أثناء تشغيل القيادة الآلية"، فيما تخضع Tesla لتدقيق شديد بسبب القيادة الآلية وميزات مساعدة السائق للقيادة الذاتية الكاملة (FSD).
وفي فبراير ، تلقت تسلا شيتًا نظيفًا من مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي (NTSB) في حادث مميت يتضمن نظام Tesla Model S Autopilot في عام 2021، وقررت وكالة النقل الأمريكية أن "السبب المحتمل لحادث سبرينغ بتكساس ، اصطدام السيارة الكهربائية كان السرعة المفرطة للسائق وفشله في السيطرة على سيارته".
وبالنسبة إلى القيادة الآلية ، قرر NTSB أنه لم يكن قيد الاستخدام لأن النظام غير مبرمج بحيث لا يزيد سرعته عن 30 ميلاً في الساعة في آخر شارع سافر إليه تسلا، وتحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا في ادعاءات ماسك ذاتية القيادة.