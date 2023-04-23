شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفوز بقضية "حادثة سيارة 2019" المتعلقة بالقيادة الذاتية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المحلفون في حادث تحطم سيارة 2019 ذات الصلة بالقيادة الآلية في الولايات المتحدة الحكم لصالح شركة تسلا، حيث منحت هيئة المحلفين في محكمة ولاية كاليفورنيا للمدعية جوستين هسو ، التي رفعت دعوى قضائية ضد تسلا في عام 2020 ، عدم وجود تعويضات ، وفقًا لموقع The Verge.

وقد وجد المحلفون أن برنامج Tesla Autopilot "لم يكن مخطئًا في حادث تحطم حيث تحولت السيارة إلى وضع الوسيط في أحد شوارع المدينة أثناء تشغيل القيادة الآلية"، فيما تخضع Tesla لتدقيق شديد بسبب القيادة الآلية وميزات مساعدة السائق للقيادة الذاتية الكاملة (FSD).

وفي فبراير ، تلقت تسلا شيتًا نظيفًا من مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي (NTSB) في حادث مميت يتضمن نظام Tesla Model S Autopilot في عام 2021، وقررت وكالة النقل الأمريكية أن "السبب المحتمل لحادث سبرينغ بتكساس ، اصطدام السيارة الكهربائية كان السرعة المفرطة للسائق وفشله في السيطرة على سيارته".

وبالنسبة إلى القيادة الآلية ، قرر NTSB أنه لم يكن قيد الاستخدام لأن النظام غير مبرمج بحيث لا يزيد سرعته عن 30 ميلاً في الساعة في آخر شارع سافر إليه تسلا، وتحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا في ادعاءات ماسك ذاتية القيادة.

ويهدف تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى تحديد ما إذا كان صانع السيارات الكهربائية قد انتهك قواعده في الترويج لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD) وبرنامج القيادة الآلية، وفي فبراير ، أوقفت Tesla مؤقتًا طرح برنامجها التجريبي للقيادة الذاتية الكاملة في الولايات المتحدة وكندا بعد سحب النظام.