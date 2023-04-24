شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخسر 12.6 مليار دولار بعد الفوضى في سبيس إكس وتيسلا وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد إيلون ماسك انخفاضًا حادًا في ثروته بأكثر من 12 مليار دولار في يوم واحد فقط حيث واجه الفوضى والأخبار المخيبة للآمال من جميع أنحاء شركاته - SpaceX و Twitter و Tesla، ووفقًا لمؤشر Bloomberg's Billionaires ، كان هذا أكبر انخفاض في ثروة Musk حتى الآن هذا العام.

وانخفض سعر سهم Tesla بنسبة 9.8 في المائة بعد نتائج الربع الأول المخيبة للآمال، وانخفض الدخل التشغيلي لشركة Tesla بنسبة 24 في المائة إلى 2.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023 حيث تواصل الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية التي يديرها Elon Musk خفض أسعار سياراتها.

وفي نفس اليوم ، شهدت المركبة الفضائية المتكاملة الخاصة بشركة سبيس إكس "تفكيكًا سريعًا غير مخطط له" بعد أربع دقائق من أول رحلة تجريبية لها، ونفجر صاروخ ستارشيب العملاق من سبيس إكس بعد إطلاقه من ولاية تكساس الأمريكية يوم الخميس.

ونزل الصاروخ من منصة الإطلاق في موقع SpaceX's Starbase في جنوب تكساس لكنه انفجر بعد دقائق. لم تتمكن المركبة الفضائية من الوصول إلى المدار، كما دخل موقع Twitter أيضًا في حالة من الفوضى بعد أن أزال Musk علامات الاختيار الزرقاء القديمة ، مما ترك مئات المشاهير في حالة من الركود.

ولا يزال ماسك ثاني أغنى شخص في العالم على الرغم من هذا التراجع الأخير في صافي الثروة ، خلف رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو ، وفقًا لموقع The Verge، وقد وصلت ثروة ماسك إلى 320 مليار دولار في أواخر عام 2021. وفي وقت لاحق ، أصبح أول شخص في التاريخ يخسر أكثر من 200 مليار دولار.