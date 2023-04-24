شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخسر 12.6 مليار دولار بعد الفوضى في سبيس إكس وتيسلا وتويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد إيلون ماسك انخفاضًا حادًا في ثروته بأكثر من 12 مليار دولار في يوم واحد فقط حيث واجه الفوضى والأخبار المخيبة للآمال من جميع أنحاء شركاته - SpaceX و Twitter و Tesla، ووفقًا لمؤشر Bloomberg's Billionaires ، كان هذا أكبر انخفاض في ثروة Musk حتى الآن هذا العام.
وفي نفس اليوم ، شهدت المركبة الفضائية المتكاملة الخاصة بشركة سبيس إكس "تفكيكًا سريعًا غير مخطط له" بعد أربع دقائق من أول رحلة تجريبية لها، ونفجر صاروخ ستارشيب العملاق من سبيس إكس بعد إطلاقه من ولاية تكساس الأمريكية يوم الخميس.
ولا يزال ماسك ثاني أغنى شخص في العالم على الرغم من هذا التراجع الأخير في صافي الثروة ، خلف رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو ، وفقًا لموقع The Verge، وقد وصلت ثروة ماسك إلى 320 مليار دولار في أواخر عام 2021. وفي وقت لاحق ، أصبح أول شخص في التاريخ يخسر أكثر من 200 مليار دولار.