شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكاديمي روسي: أقمار صناعية ستحلّق حول المحطة الفضائية الروسية المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع أن تخلق على متن المحطة الفضائية الروسية (روس) ظروف مواتية ستسمح بمحاكاة مكوّنات الأنظمة المستقبلية الخاصة بالبقاء على قيد الحياة، حسبما نقلت RT.

أعلن الأكاديمي أوليغ أورلوف، مدير معهد الدراسات الطبية والأحيائية وقال: المهم بالنسبة إلينا أنه يقترح استخدام المحطة الروسية لتجربة التكنولوجيات الخاصة بالبقاء في ظروف تحقيق رحلات فضائية إلى كواكب أخرى. ستفتح لنا المحطة الروسية إمكانية الاقتراب من ظروف سنواجهها في الفضاء السحيق خارج تأثير الحقل المغناطيسي للأرض، وهي إمكانية إجراء تجارب ودراسات في مصلحة الرحلات الفضائية المقبلة".

وحسب الأكاديمي "يتوقع أن تُخلق في المحطة الفضائية الروسية ظروف تسمح لنا بمحاكاة مكونات الأنظمة المستقبلية الخاصة بالرعاية الطبية عندما يجب اتخاذ قرار بشكل مستقل في عزلة عن البنية الأرضية والمدارية".

فيما قال الأكاديمي إن "المحطة الروسية ستواصل تجارب يجريها الآن القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، وقال:" بدأنا في التخطيط لتلك التجارب والدراسات مع الأخذ في الاعتبار توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة".

وأشار بصورة خاصة إلى مشروع تطوير نظام أقمار صناعية تحلق حول المحطة الروسية.

يذكر أن أول وحدة فضائية للمحطة الروسية، وهي وحدة الطاقة والعلم، يُخطط لإطلاقها نهاية عام 2027. أما الوحدات الأخرى فسيتم إطلاقها أعوام 2028 – 2030.