شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم جوجل أنواع الخطوط لتتبع ما تفعله عبر الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم جوجل Google تقنية لجمع البيانات التي يمكن أن يتجاهلها حتى الأشخاص الأكثر ذكاءً من الناحية التقنية، حيث يستخدم عملاق البحث خطوطًا خاصة تتعقب عناوين IP للمستخدمين وسجل المتصفح، مثل Roboto و Open Sans و Lato و Montserrat و Merriweather.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستخدم مصممو الويب هذه الخطوط المجانية حتى تبدو مواقعهم رائعة سواء كان المستخدم على هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو تلفزيون أو كمبيوتر مكتبي.

عندما يتم تنزيل ملف الخط من Google، يتم تحميل أكثر من مجرد الخط.

وتجمع Google أيضًا معلومات مثل عنوان IP الخاص بالمستخدم وموقع الويب الذي تمت زيارته، والذي يتم بدوره مع البيانات الأخرى التي يمتلكها عملاق التكنولوجيا عن المستخدم.

كما تمنح الشركة خطوطًا خاصة لأصحاب المواقع، حيث يستخدمها ما لا يقل عن 60 مليون موقع.

تدعي Google أن خطوط التتبع المجانية الخاصة بها تساعد مواقع الويب على التحميل بسرعة وتبدو كما هي عبر أجهزة iPhone وAndroid و Windows PC و Mac ولكنها تأتي على حساب الخصوصية، فعندما تزور موقعًا يستخدم خطوط جوجل Google Fonts، فإنك تقوم بتسليمه تلقائيًا إلى Google.

يعد عنوان IP الخاص بك هو معرفك الفريد عبر الإنترنت المرتبط بأجهزتك، وكل صفحة ويب قمت بزيارتها، والمدة التي قضيتها هناك، والروابط التي تضغط عليها في تلك الصفحة.

يتم جمع هذا مع جميع البيانات الأخرى التي تجمعها Google عنك في كل مكان آخر، فإن هذه القوائم الثلاث المخيفة توضح ما يعرفه عملاق التكنولوجيا عنك.

ولعل التصفح الخاص أو التصفح المتخفي لن يحميك من هذا التتبع، ويمكنك تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط أو تشغيل VPN لإيقاف تتبع بعض الأنشطة عبر الإنترنت، لكن هذا لا يكفي لأن هذه الخطوط موجودة في كل مكان، كما أن الأمر ليس سهلاً مثل تبديل خيار في متصفحك.

كما أنه في الوقت الحالي، يسمح لك Firefox فقط بتعيين اختيار الخط الخاص بك، لهذا السبب أنشأ مطور البرامج Jeff Johnson ملحق متصفح يقوم بذلك نيابة عنك، حيث يمنع StopTheFonts الخطوط التي تم سحبها من مصادر مثل Google و Adobe باستخدام رموز التتبع المضمنة.

يمكنك السماح بتحميل الخطوط من المواقع التي تريدها أو تلك المخزنة على الموقع نفسه أو من خلال جهة خارجية مثل Google، والآن، الامتداد متاح فقط في Safari.

عندما تقوم بتحميل صفحات أو رسائل بريد إلكتروني أو أي شيء آخر تشاهده عبر الإنترنت مع تمكين خط الويب، فإنك تراها تمامًا كما أراد المصمم.

إذا كنت تستخدم Chrome أو Edge أو Safari أو أي متصفح، فإن أفضل رهان لك هو إخبار Google بنسيان سجل البحث والنشاط، وإنه ليس حلاً مثاليًا، لكنه أفضل من عدم القيام بأي شيء، وهذا سهل حيث يمكنك إعداده ليحدث تلقائيًا.

انتقل إلى myaccount google وقم بتسجيل الدخول، ثم اضغط فوق إدارة حساب Google الخاص بك.

اضغط فوق الخصوصية والتخصيص للوصول إلى صفحة البيانات والخصوصية.

توجد علامات الاختيار في قسم إعدادات السجل بجوار نشاط الويب والتطبيقات وسجل المواقع وسجل YouTube.

اضغط فوق كل واحد لضبط الإعدادات الخاصة بك. قم بتبديلها لإيقاف المزيد من التتبع إذا اخترت ذلك.

كما أنه في هذه الصفحات، قم بإعداد الحذف التلقائي للنشاط المستقبلي، اختر كل ثلاثة أشهر.

سيختفي سجل البحث، بمجرد اتباع هذه الخطوات، ولكنك أيضًا ستعطل التتبع من خلال التطبيقات وسجل المواقع ومرات المشاهدة على YouTube.