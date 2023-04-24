شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإرسال إمدادات جديدة إلى محطة الفضاء لإطلاقها في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مكونات صاروخ لونج مارش 7 إلى مركز ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان، جنوب الصين، في 13 أبريل بعد الشحن من مدينة تيانجين الساحلية الشمالية.

يتم الآن تجميع الصاروخ، وستطلق المركبة الفضائية تيانتشو 6 للشحن إلى محطة تيانجونج الفضائية في النصف الأول من مايو، وفقاً لموقع space.

تم تسليم Tianzhou 6 في وقت سابق إلى Wenchang وسيحمل إمدادات لرواد الفضاء لمهمتي Shenzhou 16 و Shenzhou 17 المأهولة، المقرر إطلاقهما في أواخر مايو ونوفمبر من هذا العام على التوالي، وستحمل Tianzhou 6 أيضًا دافعًا ليتم نقله إلى Tiangong للسماح لها بإطلاق محركاتها والحفاظ على مدارها.

تتميز المركبة الفضائية بشكل خاص بتحسينات مقارنة بوحدات طيران Tianzhou السابقة، وفقًا لمسؤولي الفضاء الصينيين.

قامت الشركة المصنعة لمركبة تيانتشو الفضائية، الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، بتوسيع سعة الشحن للقطاعات المضغوطة في تيانتشو بحوالي 1100 رطل (500 كيلوغرام)، وهذا يعني أن الصين بحاجة الآن إلى إطلاق ثلاث مهام إمداد فقط كل عامين، بدلاً من إطلاق واحدة كل ستة أشهر.

تشكل تيانتشو 6 ومهمتي شنتشو المأهولة التاليتين المهام الثلاث المقرر إطلاقها في تيانجونج هذا العام.