تكنولوجيا: تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام مساعد أليكسا الذكى والمكان الأنسب لوضعه

القاهرة - سامية سيد - يمتلك ملايين الأشخاص حول العالم نوعًا من المساعد الصوتي لمساعدتهم في تجميع قوائم التسوق وتشغيل الموسيقى وتعيين التذكيرات ولعل أشهر هذه الأجهزة التي تستمع باستمرار هي Amazon Echo، ويشار إليها باسم أليكسا "Alexa".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه منذ إصدار Alexa لأول مرة في عام 2014، تعلم المستخدمون أن بعض الأماكن المشهورة تقلل من قدرتها على سماع صوتك، أو تعرضه لخطر التلف، وهنا نكشف عن أسوأ الأماكن للاحتفاظ بمساعد Echo الذكي الخاص بك، والمكان الذي يجب عليك نقله إليه بدلاً من ذلك.1. احفظه بعيدًا عن المرحاض

يعد من الأفضل إبقاء Alexa خارج الحمام، أو بعيدًا عن المرحاض قدر الإمكان، لأسباب تتعلق بالنظافة.

ولكن إذا كنت حقًا بحاجة إلى قائمة التشغيل الخاصة بالاستحمام لتنشيطك في الصباح، فيمكنك تثبيتها عالياً على الحائط، ومن الجيد أيضًا إبقائه بعيدًا عن حوض الاستحمام والمغسلة لتجنب أي تلامس محتمل مع الماء.

2. احتفظ به بعيدًا عن الحوض

يعد الاحتفاظ بأي جهاز كهربائي بالقرب من الماء مشكلة، لكن الضرر المحتمل ليس هو السبب الوحيد الذي يجعلك لا تريد وضع Alexa قرب الحوض، إنما العيب الآخر هو أن الضوضاء الصادرة عن الصنابير ستعطل وصول صوتك عندما تعطيه أمرًا، لذلك، من الأفضل وضعه على منضدة بعيدًا عن الحوض، لضمان بقائه آمن ونظيف، ولحماية أحبالك الصوتية.

3. ابقى بعيدا عن النوافذيعد وجود Amazon Echo أو أي جهاز ثمين بالقرب من النافذة خطرًا أمنيًا، ويمكن أن يكون بمثابة إعلان للمجرمين، الذين قد يحاولون الوصول إليه، لذلك، من الجيد الاحتفاظ بها في مكان لا يمكن رؤيته من خارج منزلك. 4. ابقى خارج غرفة النومكشف المبلغون عن المخالفات في عام 2019، أن الأشخاص الذين يعملون لدى أمازون قد وصولوا إلى المحادثات من خلال مساعد Alexa للتحقق من عمل الأجهزة، ونتيجة لذلك، التقطوا لحظات مثل غناء امرأة أثناء الاستحمام والتفاصيل المصرفية لآخرين.