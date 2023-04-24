تكنولوجيا: HP تطلق تحديث جديد لأجهزة Envy بمعالجات Intel Raptor Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP مؤخراً عن تحديث جديد لسلسلة أجهزة Envy التي تأتي بمعالجات Intel Raptor Lake، ودعم معايير IMAX Enhance.

تشمل التحديثات الجديدة من HP لسلسلة Envy اثنان من الأحجام لجهاز Envy x360 المتحول 2 في 1 بين 14 و15.6 إنش، مع Envy x360 بحجم 17 إنش.

ويعد الإصدار المميز بحجم 15.6 إنش أول الأجهزة التي تأتي بمعايير “IMAX Enhanced” في العالم، على أن تضمن هذه المعايير أفضل جودة عرض، مع تحسين اللون والسطوع والتباين ودقة الصوتيات DTS.

كما تتميز أجهزة “IMAX Enhanced” بأبعاد مثالية 1:90:1، مع تسلسل في الصورة بزيادة بنسبة 26% مما يدعم المستخدم بتفاصيل أكثر في الحركة المرئية، وهي ميزة تدعم محتوى أفلام Disney+ الذي يصل إلى أكثر من 44 فيلم.

ويضم Envy x360 المميز بحجم 15.6 إنش شاشة OLED، بجودة عرض FHD، وسطوع 500 nit، ويدعم ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، كما يتوفر نموذج بشاشة FHD IPS يدعم تدرج لوني بنسبة 100% بمعايير sRGB، ونموذج بشاشة FHD IPS ويدعم NTSC بنسبة 45%.

من جانب أخر يأتي Envy x360 بحجم 14 إنش بإختيار في شاشة FHD IPS تدعم ألوان NTSC بنسبة 45%، كما يتوفر إصدار بحجم 17 إنش بشاشة FHD IPS تدعم ألوان sRGB بنسبة 100%، ونموذج أخر بشاشة 4K IPS تدعم ألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

كما تأتي جميع الإصدارات بميزة دعم تقنية اللمس المتعدد في الشاشة، وكاميرة webcam بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم الأجهزة المميزة بحجم 14 و15.6 إنش التكوين بمعالجات إنتل i5-1335U أو i7-1355U، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 17 إنش بمعالجات i5-13500H وi7-13700H.

وتتميز أجهزة x360 بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة GB DDR4-3200، كما تدعم الأجهزة سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 NVMe SSD.

وتقدم HP أجهزة Envy x360 بمنافذ Thunderbolt 4، إلا أن الإصدار المميز بحجم 14 إنش لا يأتي بهذه الميزة، أيضاً تضم أجهزة الحاسب فتحة لبطاقة SD، وتدعم الأجهزة بتقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.3.

وتتمتع الأجهزة بتجربة صوتية مميزة بفضل مكبرات Bang & Olufsen، كما يأتي الإصدار المميز بحجم 15 إنش بتقنية DTS:X Ultra.

وفي قدرة البطارية تقدم HP الإصدار المميز بحجم 14 إنش بقدرة بطارية 43 Wh، بينما تضم الإصدارات المميزة بحجم 15.6 و17 إنش بطارية بقدرة 55 Wh.

ويتميز Envy x360 بحجم 14 إنش بوزن 1.5 كجم، بينما يأتي ينطلق الإصدار المميز بحجم 15.6 إنش بوزن 1.8 كجم، ويتميز Envy x360 بحجم 17 إنش بوزن 2.5 كجم.

الأسعار

يبدأ سعر Envy x360 بحجم 14 إنش من 850 دولار ويتوفر للطلب عبر متجر HP

يبدأ سعر Envy x360 15.6 من 950 دولار على أن يتوفر لاحقاً هذا الشهر

يبدأ سعر Envy 17 من 1150 دولار ويتوفر في شهر مايو.

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