شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تطلق خاصية محادثة الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
وفي البداية وفرت الشركة هذه الأداة لأصحاب الاشتراكات المدفوعة في بداية العام، لكنها قررت مؤخرا توفيرها لكافة المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة بحسب ما نشره إيفان سبيجل الرئيس التنفيذي للشركة قبل أيام.
كما تأخذ خاصية ماي أيه.آي مظهر شخص، بما في ذلك إمكانية تحديد ملامحه وقفا لتفضيلات المستخدم على غرار شخصية أفاتار. وتظهر المحادثات التي تكتبها ماي أيه.آي بنفس طريقة المحادثات الأخرى للمستخدمين الطبيعيين على تطبيق سناب شات.
ووعد سبيجل بأن تركز أداة ماي أيه.آي على المحتوى المناسب لسن المستخدم والردود في المستقبل من خلال استخدام بيانات عمر المستخدم، رغم أنه لم يتضح حتى الآن مدى نجاحها في الممارسة العملية.
كما قدمت منصة سناب شات أول مرشح ذكاء اصطناعي توليدي باسم كوزميك لينس وهو يعطي تأثيرات رسوم الخيال العلمي المتحركة. وهو متاح حاليا للمستخدمين.