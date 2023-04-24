تكنولوجيا: رصد Sony Xperia 5 V في قاعدة بيانات 3C بقدرة شحن 33W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Sony Xperia 5 V، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

تخطط شركة سوني لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المميزة بدعم الإتصال بشبكات 5G، ولقد رصد الهاتف في عدد من التسريبات بنموذج رقم XQ-DQ72، على أن ينطلق بعنوان Xperia 5 V للأسواق قريباً.

ولقد أعتمد هذا الإصدار بالفعل في منصة 3C في الصين، والتي كشفت عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، إلا أن محول الشحن لن يقدم في محتوى الصندوق، لذا سيحتاج المستخدمين لشراء محول شحن بشكل منفصل.

ولقد رصد هاتف Sony Xperia 5 V في قاعدة بيانات Geekbench خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، على أن يتوفر بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون هذا الإصدار من بين الإصدارات الأولى من سوني بميزة دعم تقنية البلوتوث LE Audio و LC3 مع هاتف Xperia 1 V.

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