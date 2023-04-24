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تكنولوجيا: Rockstar Games تستعد للإعلان عن GTA 6 في 17 من شهر مايو

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت بعض المصادر على أن شركة Rockstar Games تستعد للإعلان عن GTA 6 في حدث يعقد في 17 من شهر مايو.

تستعد شركة Rockstar Games المطورة لسلسلة ألعاب Grand Theft Auto لإطلاق إصدار جديد قريباً، حيث بدأت الشركة في العمل على تطوير GTA 6 إستعداداً لإطلاق هذا الإصدار قريباً.

ولقد أشارت بعض التقارير إلى أن GTA 6 تقدم بشكل رسمي خلال حدث المستثمرين القادم في 17 من مايو.

كما ألمح “Strauss Zelnick” الرئيس التنفيذي للشركة إلى ترقب إطلاق GTA 6 في تغريدة نشرت مؤخراً، حيث أشار في التغريدة إلى أن “Grand Theft Auto 6 سيكشف عنها في لحظة ستذكر للأبد”، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الشركة ستقدم جزء من اللعبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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