شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "Keep in Chat" الجديدة بتطبيق واتس آب وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر
معني ميزة واتس آب Keep in Chat
وتهدف الميزة إلى تزويد المستخدمين بخيار منع رسالة من الاختفاء، ويسمح هذا للمستخدمين بحفظ الرسائل المهمة التى يرغبون فى الاحتفاظ بها ومنعها من الاختفاء كجزء من الخط الزمني المتخلف.
كيف تعمل؟
وفقًا لمدونة واتس آب الرسمية ، يمكن للمستخدمين تحديد رسالة من أي دردشة واختيار الاحتفاظ بها، وبمجرد تمكين الميزة لمحادثة معينة ، تظل الرسائل في الدردشة على الرغم من تمكين خيار Disappearing Messages لهذه الدردشة المعينة.
وأيضًا، يتم إخطار المرسل عندما يحتفظ شخص ما برسالة وسيكون للمرسل القدرة على الاعتراض على القرار، حيث أن قرار المرسل بعدم القدرة على الاحتفاظ برسالة مرسلة من قبله ، سيكون القرار نهائيًا وستتم إزالة الرسالة من الدردشة بغض النظر عن حقيقة أن المتلقي يريد الاحتفاظ بها، في الأساس ، سيكون للمرسل القول الفصل في هذا الأمر.