تكنولوجيا: موتورولا تشارك مقطع فيديو تشويقي لهاتف Moto Razr 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت موتورولا من جديد إعلان تشويقي لإصدارها المرتقب من الهواتف القابلة للطي Moto Razr 2023، حيث يكشف مقطع الفيديو التشويقي عن لمحة سريعة لتصميم هذا الإصدار.

تدعم موتورولا هاتف Moto Razr 2023 القادم بمعدل مرتفع لتحديث الإطارات في الشاشة الرئيسية للهاتف، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل التحديث في هذا الإصدار قد يصل إلى 144Hz.

ولقد أشارت موتورولا في تفاصيل سابقة إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة خارجية بحجم أكبر مقارنة بإصدار الشركة السابق، وهو ما يؤكد عليه الإعلان التشويقي الذي شاركته موتورولا مؤخراً.

من جانب أخر لا يكشف مقطع الفيديو التشويقي عن تفاصيل واضحة حول تصميم الهاتف، إلا أنه يكشف عن إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية على غرار الإصدار الحالي، كما يدعم إعدادات الكاميرة فلاش LED.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Moto Razr 2023 يضم شاشة رئيسية بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ومن المتوقع أن يأتي بسعة 2850 mAh في البطارية، مع شاشة خارجية بحجم أكبر.

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