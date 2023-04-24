شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشر أول خارطة خاصة بها لسطح المريخ بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين عن أول خارطة خاصة بها لسطح المريخ كله، وتم إعداد البيانات لتلك الخارطة من قبل مسبار Tianwen-1 المريخي المداري، حسبما نقلت RT، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

كما أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية أن الصين نشرت لأول مرة صورا فوتوغرافية ملوّنة لسطح المريخ. وحسب الوكالة، فإن الصور التقطها مسبار Tianwen-1 المريخي المداري الصيني، وتم نشرها من قبل الإدارة الفضائية الحكومية لجمهورية الصين الشعبية وأكاديمية العلوم الصينية.

أقيم حفل نشر الصور الفوتوغرافية في (خافي) المركز الإداري لمحافظة آنهوي بشرق الصين، وذلك بمناسبة حلول يوم الفضاء الصيني.

يشار إلى أن الصور الفوتوغرافية للكوكب الأحمر تتمتع بدقة محلية تبلغ 76 مترا للبيكسل، وهي تستند إلى 14757 صورة فوتوغرافية التقطتها الكاميرا الموجودة على متن المسبار المداري بين نوفمبر عام 2021 ويوليو عام 2022.

وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن أول بعثة صينية إلى المريخ Tianwen-1 ، انطلقت في 23 يوليو عام 2020. وبعد تحقيق رحلة فضائية استغرقت 202 (مائتين ويومين)، دخل المسبار المريخي الصيني في مدار حول المريخ، ثم حققت المنصة المريخية مع روفر على متنها في 15 مايو الهبوط برفق على سطح الكوكب الأحمر. وفي 22 مايو، غادر روفر Zhuzhong منصة الهبوط وبدأ في استكشاف المريخ.