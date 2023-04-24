تكنولوجيا: تعرف على أجهزة الآيباد المتوافقة مع تحديث iPadOS 17 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول أجهزة الآيباد المتوافقة مع تحديث iPadOS 17 الذي ينطلق قريباً من عملاق التكنولوجيا ابل.

تعقد شركة ابل مؤتمر المطوريين للعام 2023 في شهر يونيو المقبل، حيث تقدم خلال الحدث الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل التي تتضمن تحديث iPadOS 17.

ولقد كشف موقع iPhoneSoft عن الإصدارات المتوافقة مع تحديث iPadOS 17، وأجهزة الآيباد التي لن تدعم مميزات التحديث المرتقب.

ومن المقرر أن ينطلق تحديث iPadOS 17 لمستخدمي أجهزة الآيباد في خريف هذا العام لدعم أجهزة الآيباد التالية:

أجهزة iPad Pro للعام 2017 أو الإصدارات اللاحقة

الجيل الثالث من iPad Air والإصدارات اللاحقة

الجيل السادس من أجهزة iPad والإصدارات اللاحقة

الجيل الخامس من iPad mini والإصدارات اللاحقة.

أيضاً توضح التسريبات الجديدة أن تدعم الأجهزة لتحديث iPadOS 17 لا يشترط معه دعم الجهاز لكافة مميزات التحديث، حيث يتوفر في هذا الإصدار بعض المميزات التي تختص بها ابل بعض الإصدارات من أجهزة الآيباد والتي لن تتوافق مع الإصدارات القديمة من أجهزة الآيباد.

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