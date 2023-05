شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تختبر أول تنبيه للطوارئ عبر الهاتف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت حكومة المملكة المتحدة رسالة "Keep Calm and Carry On ، هذه مجرد اختبار"لأول نظام تحذير من إنذارات الطوارئ المنقذة للحياة، تم إرسالها إلى كل جهاز هاتف ذكي يدعم 4G و 5G في البلاد، حيث تم إطلاق حملة توعية كبيرة فى الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، للتأكد من أن الجمهور البريطاني على دراية باختبار النظام الجديد.

وتم وصف التحذير بأنه أداة إضافية فى مجموعة أدوات المرونة البريطانية، عندما يكون هناك خطر وشيك على الحياة، مثل الفيضانات أو حرائق الغابات، بحسب أوليفر دودن، وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني ونائب رئيس الوزراء المعين حديثًا.

وقال دودن، "المهمة الأولى للحكومة هى الحفاظ على سلامة الناس، وهذه أداة أخرى في مجموعة الأدوات لحالات الطوارئ ، مثل الفيضانات أو حرائق الغابات ، وحيث يكون هناك خطر حقيقي على الحياة. لذا ، فإن الصوت حقًا هو الذي يمكن أن ينقذك".

وأضاف، "حافظ على الهدوء واستمر في العمل" هي عبارة تاريخية أصدرتها وزارة الدفاع البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية ، وارتبطت منذ ذلك الحين على أنها قول بريطاني جوهري، تم استخدامه الآن رسميًا مرة أخرى كجزء من حملة التوعية حول نظام التنبيه المستند إلى النص الجديد الذي يتم تجربته كأداة أمان إضافية".

التنبيه مصحوب بصوت يشبه صفارات الإنذار مشابه لإعداد نغمة رنين عالية على هاتف محمول ، مع قراءة الرسالة: "هذا اختبار لتنبيهات الطوارئ ، وهي خدمة حكومية بريطانية جديدة ستحذرك إذا كان هناك خطر يهدد حياتك حالة طوارئ قريبة. في حالات الطوارئ الحقيقية ، اتبع التعليمات الموجودة في التنبيه للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، هذا اختبار. لست بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء. "

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن أفضل ممارسات تنبيهات الطوارئ في البلدان الأخرى أظهرت أنها تعمل بشكل أكبر عندما تكون هناك حالة طوارئ حقيقية إذا كان الأشخاص قد تلقوا اختبارًا سابقًا ، لذا فهم يعرفون كيف يبدو التنبيه وكيف يبدو.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن تنبيهات الطوارئ قد تم استخدامها بالفعل بنجاح في العديد من البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان ، حيث يُنسب للنظام على نطاق واسع الفضل في إنقاذ الأرواح ، على سبيل المثال ، أثناء أحداث الطقس القاسية.

وقالت الحكومة إنها عملت مع خدمات الطوارئ والشركاء ، بما في ذلك اتحاد كرة القدم وماراثون لندن ، لضمان أن يكون للاختبار على مستوى المملكة المتحدة تأثير ضئيل على الأحداث الرياضية الكبرى التي تقام يوم الأحد.

وقال أليكس وودمان ، كبير مسؤولي الإطفاء: "في حين أن الاختبار الوطني الذي يستغرق 10 ثوانٍ اليوم قد يكون غير مريح بالنسبة للبعض ، يرجى أن تغفر للتطفل لأنه في المرة القادمة التي تسمع فيها التنبيه ، قد تعتمد عليه حياتك وإجراءات خدمات الطوارئ المنقذة للحياة". لهيرتفوردشاير وقائد المرونة في المجلس الوطني لرؤساء الإطفاء.

وأضاف وودمان: "يجب أن نستخدم كل أداة تحت تصرفنا للحفاظ على سلامة الناس ، ونريد أن يقوم كل فرد بدوره. نظام تنبيهات الطوارئ الجديد هو إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها القيام بذلك".

من المتوقع أن يتم استخدام النظام نادرًا - حيث يتم إرساله فقط في حالة وجود خطر مباشر على حياة الأشخاص ، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص تلقي تنبيه لمدة شهور أو سنوات ، هذا إذا تم إرساله على الإطلاق.

وقد تم تصميم تنبيهات الطوارئ لتحويل قدرة التحذير والإعلام في المملكة المتحدة ، والعمل مع تكنولوجيا البث عبر الهاتف المحمول لتوفير وسيلة لتوصيل الرسائل العاجلة بسرعة إلى ما يقرب من 90 في المائة من الهواتف المحمولة في منطقة محددة عندما يكون هناك خطر على الحياة وتقديم تعليمات واضحة حول أفضل السبل للرد.