شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون بطارية تعمل لمدة 100 عام باستخدام البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتم وصف عمل الفريق في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة Small ، وهي مجلة تغطي

موضوعات متعلقة بتكنولوجيا النانو.

البطارية مستوحاة من العمل الذي أجراه فريق البحث سابقًا فيما يتعلق ببطارية قابلة للاستيعاب، حيث تمكن الفريق من إنشاء بطارية حيوية يمكن ابتلاعها وتشغيل نفسها باستخدام البكتيريا واتخذ الفريق خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تطوير بطارية حيوية يمكن أن تعمل خارج الجسم.

وصمم الفريق الإصدار الجديد من البطارية لاستخدام البكتيريا التي تخلق الجراثيم ويتم تشغيل البطارية / مصدر الطاقة تقريبًا على شكل عملة معدنية ، عندما تتلامس الرطوبة في الهواء مع البكتيريا وبعض المواد الكيميائية التي تعزز إنتاج الجراثيم بين البكتيريا.

وأدى استخدام الحرارة لتنشيط البطارية إلى زيادة سرعة وصولها إلى سعة طاقة كاملة ، كما أدت زيادة الرطوبة المتاحة إلى زيادة كمية الكهرباء التي تنتجها البطارية.

ومع ذلك ، لا يزال يتعين على الفريق التغلب على مشكلة كبيرة في تصميمهم وهى كيفية التأكد من أن هذا التفاعل يحدث فقط عند الحاجة لإنتاج الطاقة.

وتمكن الباحثون، من التأكد أن البطارية كانت محمولة ولها عمر افتراضي طويل من خلال الحفاظ على الحرارة والرطوبة الزائدة وسلط الفريق الضوء على أنه يمكن أن يكون هناك مجموعة من الاستخدامات للبطارية ، من حيث العسكرية إلى الاستخدامات المدنية لكي تكون البطارية الجديدة بديلاً قابلاً للتطبيق لمصادر البطارية الأخرى.