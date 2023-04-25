شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تفوز بقضية اصطدام سيارة كهربائية المتعلقة بالطيار الآلي في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منحت هيئة المحلفين في محكمة ولاية كاليفورنيا للمدعية جوستين هسو ، التي رفعت دعوى قضائية ضد تسلا في عام 2020 ، عدم وجود تعويضات ، وفقًا لموقع The Verge.

وجد المحلفون أن برنامج Tesla Autopilot "لم يكن مخطئًا في حادث تحطم حيث تحولت السيارة إلى وسيط في أحد شوارع المدينة أثناء تشغيل الطيار الآلي".

تخضع تسلا لتدقيق شديد بسبب الطيار الآلي وميزات مساعدة السائق للقيادة الذاتية الكاملة (FSD).

في فبراير ، تلقت تسلا شيتًا نظيفًا من مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي (NTSB) في حادث مميت يتضمن نظام Tesla Model S Autopilot في عام 2021.

قررت وكالة النقل الأمريكية أن "السبب المحتمل لحادث سبرينج بتكساس، اصطدام السيارة الكهربائية كان السرعة المفرطة للسائق وفشله في السيطرة على سيارته".

بالنسبة إلى الطيار الآلي، قرر NTSB أنه لم يكن قيد الاستخدام لأن النظام غير مبرمج بحيث لا يزيد سرعته عن 30 ميلاً في الساعة في آخر شارع سافر إليه تسلا.

تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا في ادعاءات إيلون ماسك ذاتية القيادة.

يهدف تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى تحديد ما إذا كان صانع السيارات الكهربائية قد انتهك قواعده في الترويج لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD) وبرنامج الطيار الآلي.

في فبراير ، أوقفت تسلا مؤقتًا طرح برنامجها التجريبي للقيادة الذاتية الكاملة في الولايات المتحدة وكندا بعد سحب النظام.