شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مطور المعالجات ARM يستعد لتصنيع أشباه الموصلات الخاصة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن شركة تصنيع الرقائق البريطانية Arm Ltd تبني أشباه الموصلات الخاصة بها لعرض قدرات منتجاتها ، حيث تسعى لجذب عملاء جدد وتعزيز النمو بعد طرحها العام الأولي (IPO) في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت فاينانشيال تايمز ، نقلاً عن أشخاص أطلعوا على هذه الخطوة ، إن Arm ستتكاتف مع شركاء التصنيع لتطوير أشباه الموصلات الجديدة ، مضيفة أن الشركة قامت ببناء فريق "هندسة الحلول" الجديد الذي سيقود تطوير هذه الرقائق النموذجية للأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. والإلكترونيات الأخرى.

وقالت فاينانشيال تايمز ، نقلاً عن مديرين تنفيذيين في الصناعة ، إن أحدث شريحة مدعومة من شركة SoftBank Group Corp ، والتي بدأت العمل عليها في الأشهر الستة الماضية ، "أكثر تقدمًا" من أي وقت مضى، وأضافت إن مصمم الرقائق ليس لديه خطط لبيع المنتج أو ترخيصه ويعمل فقط على نموذج أولي.

وتعد Arm هي مورد رئيسي للملكية الفكرية للعديد من شركات الرقائق ، خاصة في الهواتف المحمولة ولديها شراكات مع كبرى الشركات المصنعة للعقود الخاصة بالشرائح، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قالت إنتل كورب إنها ستعمل مع شركة Arm لضمان تصنيع رقائق الهاتف المحمول وغيرها من المنتجات التي تستخدم تقنية Arm في مصانع Intel.

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