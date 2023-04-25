شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الصين تختبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على القمر لبناء موائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية أن الصين ستستكشف استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء مبانٍ على سطح القمر ، حيث تعزز بكين خطط الاستيطان على القمر على المدى الطويل، وفي المهمة القمرية الصينية لعام 2020 ، Chang'e 5 ، الذي سمي على اسم إلهة القمر الصينية الأسطورية ، أعاد مسبار غير مأهول إلى الأرض عينات التربة القمرية الصينية الأولى.

وتخطط الصين ، التي قامت بأول هبوط على سطح القمر في عام 2013 ، لهبوط رائد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030، ومن الآن وحتى ذلك الحين ، ستطلق الصين مهام Chang'e 6 و 7 و 8 ، مع مهمة البحث عن الموارد القابلة لإعادة الاستخدام على القمر من أجل السكن البشري على المدى الطويل.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي نقلاً عن وو ويرين ، العالم في تشاينا ناشيونال إن مسبار Chang'e 8 سيجري تحقيقات في الموقع للبيئة والتركيب المعدني ، وأيضًا تحديد ما إذا كان يمكن نشر تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد على سطح القمر، وقال وو "إذا كنا نرغب في البقاء على القمر لفترة طويلة ، فنحن بحاجة إلى إقامة محطات باستخدام مواد القمر الخاصة".

وذكرت وسائل إعلام صينية في وقت سابق من هذا الشهر أن الصين تريد البدء في بناء قاعدة قمرية باستخدام تربة من القمر في غضون خمس سنوات، وسيتم إطلاق روبوت مكلف بصنع "طوب التربة القمرية" خلال مهمة Chang'e 8 حوالي عام 2028 ، وفقًا لخبير من الأكاديمية الصينية للهندسة.

واشتد السباق على وضع قدمه على سطح القمر في السنوات الأخيرة ، لا سيما مع الولايات المتحدة، وهذا الشهر ، عينت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية أربعة رواد فضاء لمهمة Artemis II المخطط لها في أواخر عام 2024 ، فيما سيكون أول تحليق بشري على سطح القمر منذ عقود.