تكنولوجيا: تقرير: الصين تختبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على القمر لبناء موائل

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وتخطط الصين ، التي قامت بأول هبوط على سطح القمر في عام 2013 ، لهبوط رائد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2030، ومن الآن وحتى ذلك الحين ، ستطلق الصين مهام Chang'e 6 و 7 و 8 ، مع مهمة البحث عن الموارد القابلة لإعادة الاستخدام على القمر من أجل السكن البشري على المدى الطويل.
وذكرت وسائل إعلام صينية في وقت سابق من هذا الشهر أن الصين تريد البدء في بناء قاعدة قمرية باستخدام تربة من القمر في غضون خمس سنوات، وسيتم إطلاق روبوت مكلف بصنع "طوب التربة القمرية" خلال مهمة Chang'e 8 حوالي عام 2028 ، وفقًا لخبير من الأكاديمية الصينية للهندسة.
واشتد السباق على وضع قدمه على سطح القمر في السنوات الأخيرة ، لا سيما مع الولايات المتحدة، وهذا الشهر ، عينت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الكندية أربعة رواد فضاء لمهمة Artemis II المخطط لها في أواخر عام 2024 ، فيما سيكون أول تحليق بشري على سطح القمر منذ عقود.